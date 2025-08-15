Сайлымаш лишемеш

Таче, 15 августышто, Марий Эл Избирком председатель Ирина Татаринова сайлымаш кампанийын кызытсе йыжыҥже нерген пресс-подходышто каласкален.
Республикыште 7 сайлымаш кампаний эрта, тыгодым 54 мандатым алмашташ тӱҥалыт. Йӱклымаш 13 ден 14 сентябрьыште эрта. 7 ТИК да 68 УИК сайлымашлан ямдылалташ йӧным ышта.
Кандидат-влакым регистрироватлыме этап мучашлалтын. чылаже 136 кандидатым регистрироватлыме. Тушеч 119-же партийла деч улыт, 17 — самовыдвиженец.
16 август гыч 12 сентябрь марте СМИ-ште сайлымаш деч ончычсо агитаций эрташ тӱҥалеш.
Избиратель-влаклан Телеграмыште «Голосуй в Марий Эл» (https://t.me/IK12_support_bot) искусственный интеллект негызеш ыштыме роботым пашаш колтымо. Российыште тиде икымше проект. Тудо йӱклымашын ойыртемжым умылаш да кӱлешан информацийым пален налаш полша.
Сайлымаш нерген уверым Россий ЦИК-ын, Марий Эл Избиркомын да Госуслуго порталын сайтыштышт муаш лиеш.
Фотом Избирком Марий Эл телеграм-канал гыч налме.