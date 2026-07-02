Сай паша кокла гыч – келшышыжым

26 июньышто Марий Элыште «Работа России. Время возможностей» Всероссийский паша ярмиҥган федеральный йыжыҥже эртен.
«Кадр» национальный проектын кышкарыштыже организоватлыме мероприятийыште регионнан чыла олаж ден районжо гыч 59 площадке пашам ыштен, 146 пашам пуышо 2 тӱжем утла вакансийым темлен.
Тӱҥ событий Йошкар-Оласе Тӱвыра да каныме паркыште эртен. Тыште чыла шотыштат сай пашам темлыше 50 утла кугу предприятий ден организаций шке стендышт дене палдареныт.
Саламлыме мутым Марий Элын паша да социальный аралтыш министрже Елена Таникова ойлен. «Тиде – пашам пуышо ден пашам кычалше-влаклан вашла мутланаш келыштарыме тӱҥ площадке. Тачысе вашлиймаш республикнан да чумыр элнан экономикыштым пеҥгыдемдыше чапле карьер историй марте шукта манын ӱшанем», – палемден тудо.
Паркын эстраде аланыштыже верланыше палаткылаште специалист-влак консультацийым эртареныт, пашам кычалше-шамыч пашам пуышо-влак дене шинчаваш мутланеныт, профессиональный компетенцийым нӧлтымӧ, таче ик эн кӱлешанлан шотлалтше профессийлан тунем лекме, тыгак пашаш пурымо годым кугыжаныш полышлан эҥерташ лийме йодышлам рашемденыт.
Мероприятийыште тӱҥ тӱткыш практикын пайдалыкше ден интерактивный форматлан ойыралтын. Самырык-влаклан поснак радиоэлектронике, фотопаша да БПЛА пилотирований дене мастер-класс-шамыч келшеныт. А виртуальный реальность манме кумдык хит семын аклалтын: кугурак класслаште тунемше ӱдыр-рвезе ден студент-влак VR-шинчалык полшымо дене шкеныштым 60 наре профессийыште (крановщик гыч тӱҥалын укладчик марте) тергеныт.
«Ярмиҥган тӱҥ шонымашыже Марий Элыште илыше калыклан пашам пуышо шуко предприятий да организаций дене ик кечыште палыме лияш, карьер тошкалтыш дене кӱзаш кӱлмым умылаш да профессийыште вияҥме корным ойырен налаш йӧным ыштыме дене кылдалтын», – мероприятийым иктешлен Елена Таникова.
Чынак, ярмиҥга пашам кычалше шуко еҥлан шӱкалтыш лийын: икте собеседованийым эртен гын, весе социальный контракт нерген радамын пален налын, кумшо илышыжым сай велыш вашталташ ӱшаным муын…
Ончылгоч шотлен лукмо почеш, паша ярмиҥгашке республикыштына илыше 3900 утла еҥ ушнен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын фотожо.