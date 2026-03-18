Руш йылме ушен

«Российысе калык-влакын пӧртышт» федерал кугыжаныш бюджет учреждений Калык-влакын пашашт шотышто федерал агентстве полшымо дене таче, Крымын Российыш ушнымо кечын, «Россий – еш-влакын ешышт» сотемдарыше акцийым эртарен.
Йошкар-Олаште тушко ушнышо-влак Калык тӱвыра пӧртыш погыненыт. Мероприятий онлайн-трансляций йӧн дене эртен, Крымыште илыше марий-влак дене видеокыл ышталтын. Чылаже эл мучко тыгаяк 5 тӱжем площадке пашам ыштен. Тидланже Российысе калык-влакын пӧртышт полшен.
Акций жапыште участник-влак диктантым возеныт. Тудыжо Россий президент Владимир Путинын шочмо элна нерген ойсавыртышыже-влаклан пӧлеклалтын ыле. Икманаш, акцийыш ушнышо-влакым «кугу да виян руш йылмына», элнан президентшын шомакше-влак пырля ыштеныт.
Светлана Носован фотожо.