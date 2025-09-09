УВЕР ЙОГЫН

Российыште – кумшо

Материалым 29 гана онченыт

 

Ленинград областьыште «Профессий шот дене эн сай» Россий кӱкшытан конкурс эртаралтын.

Тушко пӱтынь эл гыч вольык озанлыкыште тыршыше специалист-влак погыненыт. Конкурс келге шинчымашым, опытым да профессийлан ӱшанле улмым йодын. Марий Элын чапшым «Поволжье» биогенетический рӱдер» ООО-н (Медведево посёлкышто верланен) зоотехник-селекционерже Любовь Игнатьева арален. Тудо чыла тергымашым сайын эртен да кумшо почетан верым сеҥен налын. Тыге Любовь Анатольевна элысе эн сай зоотехник-влак радамыш логалын.

Тыгай конкурс 2025 ий гыч «Кадры» национальный проект почеш эртаралтеш. Тидыже агропромышленный комплексыште тыршыше профессионал-влаклан шинчымашыштым келгемдаш у йӧным почеш.

Снимкыште: Любовь Игнатьева.

Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

