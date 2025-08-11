Тунемме пагыт лишемеш

Йошкар-Оласе Рӱдӧ пазар ончылно шке сатужым калыклан «Школ пазар» темла.
Моло ийласе семынак тушто школыш каяш ямдылалтше йочалан кӱлеш канцтоварым, вургемым, тыгак рюкзакым налаш лиеш. Сату ассортимент эртыше ийла деч тунар огеш ойыртемалт гын, ак шотышто вашталтыш палдырна. Организатор-влакын палемдымышт почеш, ӱмашсе дене таҥастараш гын, тудо канцеляр сатулан ак иктаж 5 процентлан кушкын, а теве школ вургем (тичмаш набор) – 7 процентлан. Чылажымат налаш гын, ик йочам школлан ямдылаш коло тӱжем теҥге деч шагал огыл окса кӱлеш.
«Школ пазар» 7 сентябрь марте пашам ышта.
Лидия Семёнован фотожо