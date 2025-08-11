ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тунемме пагыт лишемеш

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

 

Йошкар-Оласе Рӱдӧ пазар ончылно шке сатужым калыклан «Школ пазар» темла.

Моло ийласе семынак тушто школыш каяш ямдылалтше йочалан кӱлеш канцтоварым, вургемым, тыгак рюкзакым налаш лиеш. Сату ассортимент эртыше ийла деч тунар огеш ойыртемалт гын, ак шотышто вашталтыш палдырна. Организатор-влакын палемдымышт почеш, ӱмашсе дене таҥастараш гын, тудо канцеляр сатулан ак иктаж 5 процентлан кушкын, а теве школ вургем (тичмаш набор) – 7 процентлан. Чылажымат налаш гын, ик йочам школлан ямдылаш коло тӱжем теҥге деч шагал огыл окса кӱлеш.

«Школ пазар» 7 сентябрь марте пашам ышта.

Лидия Семёнован фотожо

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кугыжаныш Погынышто мыняр марий еҥ?

Палынем ыле, Марий Эл Кугыжаныш Погынышто мыняр депутат шотлалтеш? Нуно могай партийын еҥже улыт? Марий еҥ шуко мо? Л.Новиков лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
нацпроект УВЕР ЙОГЫН ЯЛОЗАНЛЫК

Ялозанлык у технике дене пойдаралтеш

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын эртарыме заседанийыште ялозанлык техникым да оборудованийым уэмдыме йодышым каҥашеныт. Республикын ялозанлык да кочкыш министрже лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Статистике: Кӧ эн поян, а кӧ эре нужна?

Маристатын данныйже почеш, тений майыште республикыште кокла пашадар 27723,6 теҥге лийын. Тидыже кодшо ий тыгаяк жап деч 4 процентлан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий