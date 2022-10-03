ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Российын эн уста мастерже-влак коклаште

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 25 гана онченыт

Тений 28 сентябрь гыч 3 октябрь марте «Екатеринбург-Экспо» тӱнямбал ончер рӱдерыште «Идалыкын мастерже» всероссийский конкурсын финалже лийын. Тушто Йошкар-Оласе сервис технологий колледжыште туныктышо Лала Домрачева мастарлыкшым ончыктен.

Финалыште Россий гыч 85 педагог лийын, нунын кокла гыч лу призёрым ойыреныт. Мемнан туныктышына лач нунын радамыш лектын. Сеҥышыш Тула область гыч туныктышо лектын, Лала Фазильевнам Россий калык образованийын профсоюзын Рӱдӧ ушемын онлайн-жюриже специальный приз – 100 000 теҥге –  дене палемденыт. Саламлена!

Г.Кожевникова

 

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме

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