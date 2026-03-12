Ончыл производство
Россий мучко колтат
Республикысе предприятий, кугыжаныш полышлан эҥертен, гофроупаковкым лукмо пашам вияҥден.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Марий картонаж мануфактурышто инвестиций площадке дене палыме лийын. Ты предприятийлан 2024-2025 ийлаште Марий Элысе промышленностьым вияҥдыме фонд деч льготан займ ойыралтын. Республик вуйлатышылан ончыктымо инвестиций проектым шуктышашлан оборот средствам пойдараш 16 миллион утла теҥге да производствым уэмдаш 52 миллион утла теҥге пуалтыныт.
Мануфактурын директоржо Денис Трофимов рулон кагазым гофрокартоныш савырыше линийым дене палдарен. Тӱрлӧ отрасльыште кучылталтше упаковатлыме коробкан образецше дене пырля у инвестиций площадкын макетшым ончыктымо.
«Марий картонаж мануфактур» ООО 2000 ий гыч пашам ышта. Тудын куатше идалыкыште 130 миллион квадратный метр гофроупаковкым пуаш сита. Продукцийже Российысе 15 утла регионыш колталтеш. Предприятий ик гана веле огыл «Российысе эн сай 100 сату» конкурсын лауреатше лийын.
Продукцийым ужален налме окса кугыт 2025 ийыште 3,6 миллиард теҥге гыч 3,9 миллиард теҥге марте кушкын, а 2026 ийыште ты показательым 4 миллиард теҥге марте шукташ палемдалтеш.
2019 ий гыч мануфактур «Пайдале да моло дене таҥасен кертше экономике» нацпроектын участникшылан шотлалтеш. Предприятийыште 338 наре еҥ пашам ышта. 2025 ийыште тудо чыла кӱкшытан бюджетыш 372 миллион утла теҥге налогым тӱлен. Мануфактур тыгак СВО-лан шагал огыл гуманитар полышым колтен шога.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: мануфактурын пашаж дене палыме лийме.
Денис Речкинын фотожо.