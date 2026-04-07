МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Чодыра пашаш ушнышаш улыт

Светлана Носова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

 Эртыше кечылаште «Волхатехын чодыра кубокшо» регион-влак кӱкшытан профессионал мастарлык конкурс эртен.

 Тушко Марий Эл, Татарстан республикла, Моско, Владимир, Ярослав, Нижегородский, Киров ден Пенза областьла гыч 14 техникум гыч тунемше-влак ушненыт. Кум кече жапыште нуно шке шинчымашыштым терген таҥасеныт.

 Иктешлыше мероприятийыште Юл кундем федерал округын Чодыра озанлык департаментшым вуйлатыше Сергей Ковалев лийын.

 Таҥасымаште «Чодыра да чодыра-парк озанлык» номинацийыште Рыбинскысе лесотехнический колледж, «Сад-парк ден ландшафтный чоҥымо паша» номинацийыште Кировысо леспромышленный колледж да «Древесиным перерабатыватлыме технологий» номинацийыште Юлтехын «Политехник» кӱшыл колледжын тунемшыже-влак сеҥышыш лектыныт.

Снимкыште: конкурс годым.

Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыжын фотожо.

МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

