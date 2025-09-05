Родо-тукым калык-влак чумыргат

Лидия Шабдарова
Марий Эл Финн-угор калык-влакын III всероссийский форумыштым вашлияш ямдылалтеш.
Форум Йошкар-Олаште 9-12 сентябрьыште лиеш да «Финно-угорская молодежь в меняющемся мире: реалии и вызовы» темылан пӧлеклалтеш. Кугу мероприятий вашеш Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев оргкомитетын заседанийжым эртарен. Тушто тиде кугу мероприятийлан ямде улмым каҥашеныт.
– Калык-влакын пашашт шотышто федеральный агентствын ӱшанжым сулаш да форумым кугу кӱкшытыштӧ эртараш уло вийнам пыштена. Тиде мероприятий калыкна-влак коклаште вашкылым пеҥгыдемда манын шонена, – каласен республикым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Рӱдолашкына Российын 32 регионжо гыч 230 делегат толеш. Уна-влаклан кумда тӱвыра программым ямдылыме. Регионысо 11 тӧнежыште 29 мероприятийым эртарышаш улыт. Мутлан, тӱрлӧ ончер, концерт, вашлиймаш, шинчаваш мутланымаш-влак, кум темылан пӧлеклалтше панельный дискуссий лийшаш. Панельный дискуссийын темыже-влак Российысе калык-влакын кӧргӧ чон поянлыкшым арален кодымылан, тачысе увер кумдыкышто уш-акыл верч кучедалмылан, ончыл еҥ-влакым туныктымылан пӧлеклалтыныт.
Тылеч посна молодёжный проектлаште сеҥыше-влакым саламлаш тӱҥалыт. 11 сентябрьыште кастене Йошкар-Оласе Самырык-влакын полатыштышт «Финн-угор студенчествын миссше – 2025» конкурсын финалже лиеш.
Тиде кечылаштак Российысе Финн-угор калык-влак ассоциацийын погынжо эрта. Тудо «Россий нацийын икоян улмыжым пеҥгыдемдымаште – финн-угор калык-влакын кӧргӧ чон поянлыкышт» темылан пӧлеклалтеш. Тушто кум секций пашам ышташ тӱҥалеш: «Финн-угор калык-влакын этнотӱвыра поянлыкышт – Россий калык-влакын ойыртемыштым арален кодышо фактор», «Шочмо йылмым арален кодымаште – цифр технологий, искусственный интеллект ден медиаресурс», «Российын тӱвыражым вияҥдымаште, пеҥгыдемдымаште – калык сылнымут, СМИ ден тӱвыра».
Денис Речкинын фотожо.
Снимкыште: Оргкомитетын заседанийыштыже.