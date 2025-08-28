Пырляште шот садак лектеш

Кугыжаныш Погын депутат-влакын калык дене вашлийын мутланыме паша лектышышт дене палдарена.
Лариса Яковлева граждан-влаклан приёмым Волжский районышто эртарен.
Приволжский посёлко гыч ик пенсионер депутат деке шуко пачеран пӧртыштӧ леведыш ден подъезд-влакым олмыкташ кӱлмӧ йодыш дене толын. Тиде йодмашым Кугыжаныш илыме надзор департаментыш да Волжский районын администрацийышкыже колтат. Тыгак Лариса Яковлева нӧлталме йодыш шотышто ыштыме решенийым шке эскераш шона.
Тиде кечын Олыкъял калыкын верысе корным олмыкташ кӱлмӧ нерген йодмашыжымат пашашке налме.
* * *
Алексей Шерстобитов деке увер деч посна йомшылан шотлалтше мобилизоватлыме гражданинын родыжо-влак толыныт.
Депутат нунылан келшыше обращенийым ямдылаш полшен. «Марий сарзым илышым муына манын ӱшанаш тӱҥалына», – манеш шкеже.
* * *
Сергей Ильин Курыкмарий районышто эртаралтше «Пакчасаска пасун кечыже – 2025» семинарыште участвоватлен.
Депутатын палемдымыж гыч, мероприятийыште шкенан элысе 38 сорт ковыштам, 38 сорт пареҥгым, кызытсе ялозанлык техникым да кушкылым аралыме инновационный средствым ончыктымо.
Семинарын кышкарыштыже Сергей Ильин уна-влакым шке озанлыкышкыже намиен. «Ончыч паша опытем дене уло кумылын палдарышым, вара эллан сатум ситарымаште фермер-влакын верышт нерген мутланышна. Тыгай шотан вашлиймаш икте-весе кокласе кылым эшеат пеҥгыдемда да аграрный секторлан вияҥаш йӧным ышта», – палдара марий фермер-влакын лидерже.
* * *
Эдуард Иманаев Дагестанысе коллегыже-влак – тӱшка увер йӧнын пашаеҥже да издатель-шамыч – дене вашлийын.
«Икте-весынам книгам лукмо аланыште вашлиялтше нелылыкым сеҥен лекме опыт дене палдарышна, калык йылме дене савыкталтше книган тематикыже да кугыжаныш полыш дене кылдалтше йодышлам тарватышна, книга фестиваль ден форумлаште участвоватлыме нерген мутланышна», – воткыл лаштыкыштыже воза депутат.
* * *
Ренат Магсумов арня жапыште икмыняр вере лийын.
Депутат «МолодЙошка» форумышто участвоватлен, самырык-влаклан «Основано на реальных событиях» проектым илышыш пуртымо нерген каласкален.
«Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалжым вуйлатыше СВО-н ветеранже-влакын командыштым Шочмо элым аралыше-шамычын кубокыштышт сайын выступатлымыже да вич медальым сеҥен налмыж дене саламлен.
Тылеч посна Ренат Магсумов Йошкар-Оласе депутат-влак погынымаш гыч коллегыже Егор Широков дене пырля рӱдоласе 24-ше №-ан школ кумдыкыш асфальтым пыштыме пашан качествыжым аклен.
* * *
Оксана Аблязова Волжскысо вашкеполышым пуымо подстанцийыште капитально олмыктымо пашам аклен.
«Службын пашаеҥже-влаклан пеш сай йӧным ыштыме», – палемда депутат.
* * *
Депутат Давид Погосян куан увер дене палдарен: Северный микрорайоным тӱзатыме шотышто проект сеҥышыш лектын.
Тудым Оласе йӧнан кумдыкым ыштыме шотышто всероссийский конкурсыш Кугыжаныш Погынын депутатше-влак ямдыленыт.
* * *
Нина Янгелова Волжский районысо Памар селан да Звенигово районысо Красногорский посёлкын кечылаштышт лийын.
«Тиде эн ончычак ветеран-влакын пайремышт, вет илем-шамыч лачшымак нунын тыршымышт дене тӱзланеныт», – палемда депутат.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.