МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Пычкемыште волгалтаралтеш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 25 гана онченыт

Звенигово

Пычкемыште волгалтаралтеш

Звенигово районысо Шолэҥер посёлко гоч эртыше корным волгалтарыме кугу паша шукталтын.

Звенигово – Шолэҥер – Морко автокорнын участкыштыже «Алёнкинский ПМК» ООО подряд организаций 1,5 километр кужытышто жаплан келшыше 48 светильникым вераҥден. Пашан акше 5,5 миллион теҥгеш шуын.

Волгалтарышым тӱҥ шотышто автобус шогалме верлаште ыштыме. Тидыже посёлкышто илыше да верысе предприятийлаште ыштыше-влаклан пычкемыш годым кошташышт лӱдыкшыдымым ышта.

Корно службо-влак районышто вес вереат тыгай пашам шуктат. Кокшайск – Красногорский трассыште Шемшӱргӧ ден Ялпай ялла воктене у лампылам сакат.

Тенийысе план почеш республикысе корнылаште 19 километр кужытышто волгалтарыш ышталтеш. Тидыже аварий лийын кертме лӱдыкшым веле огыл иземда, тыгак посёлко ден яллаште илыш условийым саемда.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Шолэҥер гоч эртыше корно волгалтаралташ тӱҥалеш.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

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