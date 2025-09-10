Прокурор-влак дене вашлийын

Регион вуйлатыше Юрий Зайцев пӱртӱсым аралыме Волжский межрегиональный прокурор Александр Илюшин да марий межрайонный прокурор Денис Круглов дене вашлийын.
Марий Эл вуйлатыше ведомство-влакын пырля пашам ыштымышт пӱртӱсым аралыме законодательствым сайын шукташ полша манын ӱшаным ыштен. Денис Кругловым тений шошым ты должностьыш шогалтеныт. Тудын профессионализмше да опытшо кугыжаныш вуйлатышын пӱртӱсым аралыме прокуратур ончылно шындыме задачыже-влакым илышыш шыҥдараш сай негыз лийыт манын палемден.
А шуктышаш задачыже шуко. Нуно Волжский бассейныш пурышо регион-влакын экологий лӱдыкшыдымылыкышт, гидротехнический сооружений-влакым эксплуатироватлыме, вӱд-биологий поянлыкым аралыме дене кылдалтыныт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.