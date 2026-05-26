Программе шке пайдалыкшым ончыктен

«Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын участникше-влак
выпускной квалификационный пашам араленыт, ынде дипломым кидышкышт налаш ямдылалтыт.
Тунемме жапыште нуно икоян профессионал команде лийыныт. Тунемме жапыште нуно лекцийлам колыштыныт, калыкле кучем да кугыжаныш виктем системым шымленыт, тӱрлӧ мероприятийыште участвоватленыт, наставник-влак дене пашам ыштеныт.
Программым южо участникшым таче кечылан ответсвенный должностьыш шогалтеныт.. Нунын кокла гыч иктыже Роман Возняк — республикнан СВО Ветеран-влак ассоциацийын председательже, «Мемнан кудывечысе рвезе-влак» регионысо партийный проектын чолга участникше, Патырлык орденын ныл гана кавалерже, «За отвагу»3 медаль дене палемдалтын.
Роман Возняк видеошто тунеммаш кузе эртыме, СВО-н ветеранже-влаклан полшымо шотышто шушаш задаче-влак нерген каласкален.
«Герои Марий Эл. Талешке-влак» икмыняр тылзе жапыште шке пайдалыкшым ончыктен да мемнан сарзе-влаклан лидер койышыштым ончыкташ да Шочмо эллан тыныс илышыште умбакыже служитлаш пеш сай йӧн лийын.