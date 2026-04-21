Марий радиомеханический техникумын студенткыже Елизавета Масланова Россий кӱкшытан «Профессионал-влак» чемпионатын «Бухгалтер учёт» компетенций дене регион-влак кокласе йыжыҥыштыже профессионализмлан медальон дене палемдалтын.
Таҥасымаш Екатеринбург олаште эртен. Тушто моштымашым Россий гыч 53 участник ончыктен. Кум кече жапыште нуно бухгалтер семынак финанс отчётлан анализым ыштеныт, активым шотленыт, налог дене кылдалтше консультацийым пуэныт да моло заданийым шуктеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.