Повар, кондитер, сварщик лийын онченыт

Республикысе общеобразовательный организацийлаште Россий кӱкшытан «Ончыкылыкыш билет» проект кышкарыште паша умбакыже шуйна.
Тиде кечылаште Марий Турек районысо Ялозанлык механизаций техникумышто профессионал тергымаш эртен. Хлебниково, Карлыган Нартас школласе кугурак класслаште тунемше-влак ик жаплан поварыш, кондитерыш, сварщикыш савырненыт.
Профессионал тергымаш дене кылдалтше мероприятийыште «Ончыкылыкыш билет» проектын муниципальный кураторжо Ольга Курбатова лийын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Турек районысо образований пӧлкан сайтше гыч налме