ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Тый да мый, ме коктын!»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 10 гана онченыт

 

Республикыштына «Икымше-влак дене пырля Марий кеҥеж»  фестиваль умбакыже шуйна.

Тудын кышкарыштыже кундем мучко Икымше-влакын толкыныштын ӱдыр-рвезыже-влак кеҥеж каныш тӱҥалтыш гыч йоча-шамычлан тӱрлӧ мероприятийым эртарат. Мутлан, пытартыш кечылаште:

– Кужэҥер район Йӱледӱр школышто икшыве-влаклан «Тый да мый, да ме коктын» мероприятий лийын;

– Медведево район Знаменский школышто йоча-шамыч кидкопашт дене плакатым ямдыленыт;

– Марий Турек район Косолоп школышто сӱрет конкурс эртен;

– Советский район Алексеевский школышто «Фольклор весела старт» лийын;

– Килемар посёлкысо Йоча усталык рӱдерыште, Морко район Шерганово школышто, Козьмодемьянск лицейыште тӱрлӧ модмаш, спорт таҥасымаш-влак эртаралтыныт;

– Волжскысо экологий рӱдерыште юннат-влак кудывечыштак палатке-шамычым шогалтеныт да икте-весылан походлан келшыше пайдале каҥашым пуэденыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

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