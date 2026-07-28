«Тый да мый, ме коктын!»

Республикыштына «Икымше-влак дене пырля Марий кеҥеж» фестиваль умбакыже шуйна.
Тудын кышкарыштыже кундем мучко Икымше-влакын толкыныштын ӱдыр-рвезыже-влак кеҥеж каныш тӱҥалтыш гыч йоча-шамычлан тӱрлӧ мероприятийым эртарат. Мутлан, пытартыш кечылаште:
– Кужэҥер район Йӱледӱр школышто икшыве-влаклан «Тый да мый, да ме коктын» мероприятий лийын;
– Медведево район Знаменский школышто йоча-шамыч кидкопашт дене плакатым ямдыленыт;
– Марий Турек район Косолоп школышто сӱрет конкурс эртен;
– Советский район Алексеевский школышто «Фольклор весела старт» лийын;
– Килемар посёлкысо Йоча усталык рӱдерыште, Морко район Шерганово школышто, Козьмодемьянск лицейыште тӱрлӧ модмаш, спорт таҥасымаш-влак эртаралтыныт;
– Волжскысо экологий рӱдерыште юннат-влак кудывечыштак палатке-шамычым шогалтеныт да икте-весылан походлан келшыше пайдале каҥашым пуэденыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.