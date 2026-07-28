Тендан дене кгешнена

Морко район Нурӱмбал школ гыч «Отчина» отряд «Зарница 2.0» всероссийский модмашыште Марий Элын чапшым кӱшнӧ кучен.
Оренбургышто эртыше военно-патриотический модмашын окружной йыжыҥыштыже тудо «Север» армийын составыштыже финал кредалмаште сеҥышын дипломжо дене палемдалтын. Тыгак медик-влакын таҥасымаштышт Серафима Тимофеева ден Камиль Галимов I верым сеҥен налыныт. А Ильназ Фалзянов отряд командир-влакын таҥасымашыштышт III верыш лектын.
«Отчина» отрядын наставникше – Нурӱмбал школ директорын советникше, физике ден математикым туныктышо Анна Павлова.
Г.Кожевникова
Фотом школын соцкылысе лаштыкше гыч налме.