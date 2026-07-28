ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тендан дене кгешнена

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 19 гана онченыт

 

Морко район Нурӱмбал школ гыч «Отчина» отряд «Зарница 2.0» всероссийский модмашыште Марий Элын чапшым кӱшнӧ кучен.

Оренбургышто эртыше военно-патриотический модмашын окружной йыжыҥыштыже тудо «Север»  армийын составыштыже финал кредалмаште сеҥышын дипломжо дене палемдалтын. Тыгак медик-влакын таҥасымаштышт Серафима Тимофеева ден Камиль Галимов I верым сеҥен налыныт. А Ильназ Фалзянов отряд командир-влакын таҥасымашыштышт III верыш лектын.

«Отчина» отрядын наставникше – Нурӱмбал школ директорын советникше, физике ден математикым туныктышо Анна Павлова.

Г.Кожевникова

Фотом школын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

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