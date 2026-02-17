Пошкудо – пел кудо

УВЕР ЙОГЫН

Таче йӱдым Марий Элнам лум тӱтан пуйто пленыш налын.

Волжский районысо Руш Шайра ялыште илыше Людмила Тихонован мутшо гыч, кудывечыште кеч караулым кычкыре – лум тунаре шынден, эсогыл куаш нигушко.

Руш Шайра – Сотнур кугорнат лум тӧшак дене петырнен. Тудым эр эрденак эрыкташ огыл гын, пашашке ма райрӱдыш тарванышылан пулвуй даҥыт шындыше лумым келын каяш – ой-ой-ой! Йӧра, шке транспортан пӧръеҥ-влак умылышо да поро чонан улыт: ончыч Сергей Петров, пелашыжым пашашке наҥгайышыла, лумым шӱкен, почешыже – Радик Яндаков.

Ветеринар Юрий Андреев пашашке Полатсола гыч Сотнурышко коштеш. Вияш корныжо Вакш корем, ончычсо тӱшка озанлыкын олма садше, Шайра курык да пасу гоч эрта. Тале поран деч вара йолгорнат, кугорнат йыклык петырненыт. Но ялысе специалист мом ышташ, кузе лияш манын ӧрын шогалын огыл, сонарзын ечыжым чиен да лум ӱмбач чымалтын.

– А мылам терапевт йолын кошташ каласен, – шке тракторан пӧръеҥ-влаклан тауштен, мыскарам ышта Людмила Тихонова.

А тендан дене лум тӱтан деч вара могайрак сӱрет?

Маргарита ИВАНОВА.
Л.Тихонован фотожо.

