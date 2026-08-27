Газетнан лотерейже
Пӧлеклан – сай урлык презе
«Марий Эл» ден «Сурт-пече» газетна-влаклан тенийысе кокымшо пелийлан возалтше-влак коклаште лотерей дене тӱҥ приз, Волжский округысо «Москва» ялозанлык предприятийын презыже, Морко районысо «Передовик» ялозанлык артельыш каен.
Кажне ийын лудшына-влакым савырышашлан лотерей дене тӱҥ призлан презым ойыраш республикысе озанлыкла дене кутырен келшена – тидыже ынде поро йӱлаш савырнен. Ты гана вате-марий Роза Алексеевна ден Рудольф Антонович Григорьевмытын вуйлатыме «Москва» СХП» ООО тидлан кумылан улмыжым ончыктен. Нуно ончычат мемнан йодмыланна тыгак мелын вашештеныт.
Но тымарте тыгайже лийын огыл ыле: ик ончыл озанлыкын презыжым вес ончыл озанлыкын вуйлатышыже модын налын. Амалжат кугу – «Передовик» СХА-н председательже Юрий Арсентьевич Игнатьев 14 пашаеҥжылан «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газетна-влаклан подпискым ыштен, кок квитанцийже модылтын: иктыжлан янда кувшин ате, весыжлан презе логалыныт. Тӱҥ редакторна Светлана Пехметова манмыла, шуко поро пашалан кумылын полшен шогымыжлан кӧрак Юмо тыгай савыртышым ыштен.
«Москва» озанлыкын Корамас комплексышкыже презылан «Передовик» озанлыкын тӱҥ зоотехникше Олег Семёнов ден самырык зоотехник Анна Сергеева машина дене толыныт ыле. Призлан сай урлык презым ойырымышт гычак шижалте: кок озанлыкшат вольыкым ашныме дене ончыл улыт гын, шканышт акым палат.
Оза-влакын ошкылышт куандарыде ок керт. Роза Алексеевнан ойлымыж почеш, кок комплексыште 1830 вуй тӱкан шолдыра вольыкым ашнат, тушечын лӱштымӧ ушкалже – 470 вуй. Идалыкаш лӱштыш ик вуйлан шотлымаште – 11300 литр. Кызыт кечыште чылаже 15 тонн шӧрым лӱштат, ончыкыжо 20 тонныш шукташ шонат. Шуко озанлыкыште лӱштымӧ вольыклан гына тӱткышым ойырат гын, тыште – ӧрдыктарымыланат. Шыллан 300 наре вуй ӱшкыжым ашнат.
Ты шот дене «Москва» ден «Передовик» ик шонымашан улыт – вольык ашныме пашам кок велымат вияҥден толыт, оксам ышташ ешартыш йӧным кучылтыт. Шке пашаеҥыштлан озанлык кӱшеш подпискым ыштыме йӱлат нине озанлыкыштак утларак сайын аралалт кодын.
– «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влаклан подпискым пашаеҥна-влаклан шукертсек да лу дене ыштена, участкыла, ферме ден складла еда шеледена. Кокымшо газетшым пайдале ой-каҥашлан кӧра утларакат лудыт. А икымшыштыже эн ончычак ял нерген возымым кычалыт. Мый шкежат эре ончен лектам. Моло озанлыкыште кузе илымым да мом ыштымым палынем. Ола гыч ялыш куснышо-влакланат тидын нерген лудаш оҥай докан. Но тыгай материалже шагалрак лектеда. А кушто озанлык нерген ойлалтеш, тушто калык нергенже ок возалт. Кеч-мо гынат марий калык утларакше ялыште ила, а «Марий Эл» газет тудын илыш тӱняжым почын ончыктышаш. Теве мом ужмо да лудмо шуэш, – темлыме семын каласыш Рудольф Антонович.
Юрий Арсентьевич декат телефон дене йыҥгыртышым. Тудо озанлык вуйлатыше веле огыл, эше Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше гын, пашаже шыгырлан кӧра толын кертын огыл. Туге гынат мом шонымыжым пален налме шуо.
– Меат марий газет-влаклан подпискым пашаеҥна-влаклан эреак ыштена. Вет «Марий Эл» – марий калыкын тӱҥ газетше. Тудлан возалтмаш кажне марийын чап ошкылжо гай лийшаш. Печатлыме изданийлан таче интернет, цифровизаций, искусственный уш-акыл шыҥен пурымо условийыште илен лекташ куштылго огыл. Сандене лудшым савырышашлан ала-мом уым темлыман. Илыш нерген шонкалымашым савыктыман. Газет увертарыме шотан гына лийшаш огыл. Эртыше ден кызытсым таҥастарен, ончыкылык илышым кузе ужмым лончылымашат кӱлеш. Уке гын газетна увер лаштыкыш гына савырна, лудшым савырен кертме вийже лушка, – каласыш Юрий Арсентьевич.
Кок ончыл вуйлатышын аклыме да темлыме ойыштат ончыл шонымашан да кӱлешан улыт. Тидын шотыштат Юрий Арсентьевичын ойлымыжо келшыш: «Чыла вере ончылно лияш тыршыман. Сайым ыштет – ончылно лияш ӱшанет ешаралтеш. А шеҥгелне каен, сай илышым ыштен от керт».
А тӱҥ призын, сай урлык презын, ончыкылыкшо нерген мут лекмеке, тудо тыгерак мане: «Тиде презе озанлыкыштына почётан положенийыште лиеш. Ме ӱшанена, тудо ончыкыжо шкеж гаяк ик презым веле огыл пуа». А ме тудын лӱм денат, редакций лӱм денат Роза Алексеевна ден Рудольф Антонович Григорьевмытлан поро кумылым ончыктымыштлан порын тауштена.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: Олег Семёнов, Анна Сергеева да Роза Григорьева – презе дене; Корамас комплексыште.
Юрий Исаковын фотожо.