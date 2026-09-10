Поэзий усталыкым юмак пуэн улмаш

Геннадий Сабанцев
Школышто тунемме годым ме, юнкор-влак, «Ямде лий» газетын пӧртышкӧ толмыжым пайрем семын вученна. Иктаҥашрак ӱдыр-рвезе-влакын возымыштым куанен, южгунамже кӧраненат лудмо. Теве нине ныл корным, ик гана лудмекак, ӱмыр мучкылан шарнен кодынам:
Буратино шӱла нелын –
Кок ырашым тудо нелын.
Вот тӱҥале кокыраш –
Лектын возо кок ыраш.
Омонимым кучылтын, могай оҥай корнылам возен тунам ик нӧргӧ автор. Тудын лӱмжымат иканаште шарнен кодынам: Василий Павлов. Уке, тиде Шернур кундемысе Марисола велне шочшо, варажым палыме мурызо лийше Василий Павлов огыл, а йӧршеш весе. Тиде Василий Павловшо Шернур районысак Кукнур велне, Миклай почиҥга (рушлаже Никулёнки маныныт) ялыште 1955 ийыште шочын (шочмо кечыжым ом пале). Кызыт тиде ял уке. Кӱшнӧ ончыктымо ныл корно «Ямде лий» газетын 1973 ийысе икымше номерыштыже, 6 январьыште, савыкталтын. Автор тугеже 18 ийыш тошкалше лийын.
Южо лудшо каласен сеҥа: «18 ияш авторлан тиде пеш ӧрыктарыше лектышак огыл…» Но иктешлаш огына вашке, а кӱчыкын Василий Павловын тунамсе поэзий саскажым тӱткынрак ончалына да тунам ужына да аклена, могай усталык ӱнаран лийын ты самырык поэт.
Василий «Ямде лий» газет дене тудын 1967 ийыште лекташ тӱҥалме жапше гычак пеҥгыде кылым кучен. Икымше возымыжо ойлымаш шотан лийын. 5-ше классыште тунемшын редакцийыш колтымо произведенийже «Первый кече» маналтын. Нӧргӧ автор икымше классыш икымше гана толшо икшывын кӧргӧ чон шижмашыжым пеш моштен почын пуэн. Моштымаш сескемже тиде изи ойлымашыштак пеш раш палдырнен.
Вес ийын газетыште кок почеламутшо: «Чодыраште» да «Канена» лӱман – печатлалтеш. Мо шинчалан вик перна – нине почеламутым чоҥымо чаткалык, куштылгылык, сӧраллык. Ийготшым от пале гын, кугыеҥ поэт возен манын веле шоналтет. Умбакыже тиде шонымаш эшеат пеҥгыдемеш. Куштылгылык да чаткалык дене пырля – а тиде поэтын пашаштыже эн тӱҥ, очыни, – нӧргӧ автор темымат тӱрлым тарвата, ик пӱртӱс сӱретым ончыктымо дене веле ок серлаге. Теве ончалза грек музыкант, концлагерьыш петырыме Микис Теодоракис нерген почеламутшым. 15 ияш возышылан тиде почеламут – кӱкшӧ сеҥымаш.
Лудшыж-влакым «Ямде лий» газет почеламут пелен автор дене тыге палдарен: «Вигак каласыман: юнкор радамыште почеламутым возымо дене Павлов Василий поснак ойыртемалтеш. Тудо кызыт Шернур районысо Никулёнки ялыште ила да кудымшо классыште тунемеш.
Шукерте огыл мемнан дек туныктышыжо Василий Степанович Чендемеров пурен ыле. Ме тудлан Васян почеламутшо-влакым ончыктышна. Туныктышо шыргыжале да каласыш: «Сай рвезе. Шуко книгам лудеш, урокышто вашмутымат сайын пуа. Ончыкыжымат тыршаш тӱҥалеш гын, мемнам куандара манын ӱшанена». Тиде ой дене меат келшышна», – иктешла газет пашаеҥ Валентин Исенеков.
Чынже денак, 1970-ше ийла тӱҥалтышысе газетым ончалат гын, Василий Павловын поэзий саскаже чӱчкыдын лектын, тудо моткоч тӱвыргӧ, кӱын шушо лийын. Нуным ме, юнкор-влак, чот йӧратен лудынна, тудын моштымашыжлан ӧрынна. Почеламут-влакшым лудатат, шонет: авторын поэзийлан тунемме, манмыла, чапа-чапа йолым налме жапше лийынат огыл, а сылнымут корно дене вигак пеҥгыде йол дене ошкылаш тӱҥалын.
1973 ий 11 августышто марий йоча-влакын йӧратыме газетышт адак палдарен: «Ямде лийым» лудшо-влак Василий Павловын лӱмжым сайын палат. Тудо лывырге йылме дене шӱмеш пижше почеламутлаж дене ятыр ий мемнам куандара. «Марий коммуна» газетешат философский шӱлышан (илыш нерген келге шонымашан) почеламутшо-влак лектыч. Тений 3-шо номер «Ончыко» журналеш ныл произведенийже савыкталте.
Василий Павлов тений Шернур район Кукнур кыдалаш школым тунем пытарен. Кызыт Марий кугыжаныш университетыш тунемаш пураш экзаменым куча».
Тыге, эше школышто гына тунемше авторын (кеч школым пытарышаш лишан) почеламутшо-влак уста поэт Валентин Колумбын вуйлатыме «Ончыко» журналеш савыкталтыныт. Ойлыманат огыл, кугу мутмастар, шке деч да моло возышо-влак деч чоткыдын йодшо редактор вийдыме почеламут-влакым журналыш ок пурто ыле.
«Ямде лий» газет увертарыме семын, Василий Павлов тиде ийын, экзаменым кучен, Марий кугыжаныш университетын марий филологий пӧлкашкыже тунемаш пура. Шоналташ гын, кӱшыл тунемме заведенийыште ушан туныктышо-влакын полшымышт дене, редакцийласе пашаеҥ-влак дене вашлиеден, шке гыч кыртмен тыршен, самырык авторын поэзий шулдыржо умбакыже эшеат чот пеҥгыдемшаш, ӱшаным сулышо чапле поэт лийын шушаш ыле. Но чаманаш логалеш, тыге лектын огыл.
Василий Павлов ончыкылык палыме поэт Василий Крылов, ончыкылык филологий науко кандидат Аркадий Ефремов (тиде группысо лӱмлӧ еҥ-влак нерген гына ушештарем, молышт нелеш ынышт нал) дене пырля тунемаш пурен. Павлов нерген йодмо годым нуно шарналтат ыле: Василий моткоч шкешотан айдеме лийын, шке кӧргыштыжӧ илен. Йолташ-влак дене иквереш лекцийыш кайыме олмеш, кинош лектын ошкылын. Эртак посна коштын. Но лудаш йӧратен. Аркадий Ефремов ойла ыле: Карл Марксын «Капитал» пашажым тӱҥалтыш гыч мучаш марте лудын пытарыш. Марксын тиде пашажым, конешне, студент годым шергалме, посна верлам конспект семынат возен лукмо. Но иктажше тичмашнек лудынна мо? Ала-ала…
Икманаш, рвезе поэт университетыште тунем шуктен огыл, икымше семестр деч вара тудым луктын колтеныт.
Пытартыш гана Василий Павловын лӱмжӧ «Ямде лий» газетыште 1974 ий 25 майыште койын. Тиде номерыште тудо чуваш поэт Николай Никитинын почеламут дене возымо «Маска» йомакшым чаплын марлаҥден.
1974 ий сентябрь тӱҥалтыште газет октябрь тылзыште Марий Писатель ушем ден ВЛКСМ обком самырык писатель-поэт-влаклан «Сылнымут шыже» семинарым эртарыме нерген увертарен. Ончышаш автор-влак коклаште Василий Павловынат лӱмжӧ ушештаралтын. Тиде семинар Йошкар-Олаште октябрь кыдалне эртаралте, тушто мыламат, 10-шо классыште тунемше юнкорлан, лияш пиал логале. Но тиде сылнымут погынымашыште Василий Павловын лӱмжӧ ыш шокто, тудын нерген иктаж-кӧн ушештарымыжымат ом шарне. Кугу поэзийлык талантан айдеме ала-куш лийын…
Шке жапыштыже журналист, Василий Павловын землячкыже Светлана Белкова тудын нерген шуко умылкален, изирак книгамат савыктен луктын. Белкован ойлымыж почеш, Кукнур вел Миклай почиҥга гыч юмын пуымо усталыкан, ончыч кугу ӱшаным сӧрышӧ поэт Василий Павловым 1986 ий шыжым Ульяновск оласе моргышто пален налыныт. Кыралтше чуриян лийын маныт. Тыште лу кече киен. Вара аваже миен налын. Тиде уста рвезын ӱмыржым ончалын, адакат ушыш тыгай шонымаш толеш: кеч ойлат – чылажат юмын кидыште, но содыки айдеме шке пӱрымашыжым шке чоҥа.
Мемнан самырык жапна гыч ушеш эрелан кодшо тиде поэтын мурсаскаж дене «Марий Эл» газетын тачысе лудшыжо-влакымат палдарыме шуэш. Ушышкыда пыштыза: нине почеламут-влакым тудо 14–18 ияшыж годым возен.
Фото йымак:
Марий поэт Василий Павлов. Фотом Светлана Белкован архивше гыч налме.
Василий Павлов
«А илышым орлымо ок шу…»
Шоналтем паша нерген
Ӱстембалне сукыр кинде
Кия тамлын пушланен.
Тудын верч пашачын кидше
Йӱдшӧ-кечыже тыршен.
Шошым лум каен ялт пытыш,
Чот тӱзланыш озымна.
Туто мландыш вӱд лыҥ шытыш,
Кушташ полшыш шурнынам.
Шыже велыште шӧртнялгын
Койылден колхоз пасу.
Мланде дек парча тайналтын,
Ончашат могай асу.
Лым лийдегече йоҥгалте
Комбайн-влакын паша мур.
Шурно пеш писын погалте,
Адакат пустаҥе нур.
Пасуна гыч шурно кайыш
Колхоз клатыш пырт канаш.
Тушеч – вакшышке… пекарньыш…
(Корно пеш кужу улмаш).
Коҥгаштат шинчен вет лектын,
Магазинышке пурен.
Йӱштӧ-шокшым чытен кертын,
Вара тышке толылден.
Калыкнан пӱжвӱдшӧ киндыш,
Мый палем, мочол шыҥен.
Вот садлан, налам гын кидыш,
Шоналтем паша нерген.
Нӧлпер ден эҥер
Басне
Олык ден йоген изи эҥер,
А воктенже кушкын ший нӧлпер.
Нунылан келшен гына илаш! –
Но эҥер кугешныше улмаш.
– Ну молан тый мешает мылам?
Ӱмылыштӧ веле йогалтем.
Эрыкым кунам вучен шуктем?
Шошо кечымат ок уж вӱдем.
Тыланда тышеч каяш шӱдем!
Вашештен нӧлпер:
– Каем ала,
Но лият мо шкетын пиалан?
А эҥер руалын:
– Пелторта!
Пеленем кузе илен кертат?!
…Жап эртен. Нӧлперымат руэныт,
Эҥерлан ласкалыкым пуэныт.
Тудо… ынде моктанаш монден:
Шокшо кече йымалан кошкен.
Яктер ден ер
Ужар-лай сывынжым яктер
Нигунамат огеш кудаш.
Яктер воктене – келге ер,
Кияк лӱҥген шога йырваш.
Моткочак тыште весела.
Ер вӱд огеш тарване ялт.
Эрдене ӱжара вола
Капкылжым чывылташ, волгалт.
Сар шӱшпык, эрым саламлен,
Эше муралтыш виянрак.
Пуш семын лектыч ийылден
Ирлудо кӱдынь игыж-влак.
Лупшале вӱдым шӧртньӧ кол.
Яктер пожалтын йӱклана.
Модеш каваште кечыйол,
А мланде шыргыж мутлана.
Шога мурен ужар яктер.
Воктенже ер кия шарлен.
Шинчамым кораҥден ом керт,
Ончем кундемым чон канен.
Огеш коло муро
Микис Теодоракислан*
Эллада, Эллада! Молан адакат
Йӱкетым концлагерь тюрьма гыч колам?!
Огеш ончо кече, шем пыл огеш кай.
Молан кажне кечын айдеме кола?
Тӧча шем полковник тӱшка муретлан
Чикташ кӱртньӧ шинчырым да пытараш.
Но муро ок коло, но муро ила,
Муэш тудо лончым тӱжваке лекташ!
Эллада, мурет тӱня мучко шокта –
Ойган, но сеҥалтдыме, патыр, виян.
Тыгай шонымашым чыла дек шукта:
Лиеш Греций мланде садак пиалан.
Луктеш тулым калыкшылан Прометей,
Вет тудым сеҥен нигӧат огеш керт.
Эллада гыч муро виян йоҥгалтеш –
Огеш коло муро!
Шога эрык верч!
* Микис Теодоракис – грек композитор, Грецийыште «шем полковник-влакын» властьым руалтен налмекышт, концлагерьыште шинчен (Ред.).
Тек йоҥгыжо муро
Саҥгаште йӱла йошкар шӱдыр,
А кидыште – вурс автомат.
Сеҥен тулым-вӱдым,
Сеҥен тулым-вӱдым,
Ме лекна сар пагыт гочат.
Кудашын военный вургемым,
Шогалынна тыныс пашаш.
Элна пеҥгыдемын,
Элна пеҥгыдемын
Мемнан кидна дене йырваш.
Уке тылеч чапле пиалже,
Кышатым тыят коденат!
Жапетым арале,
Жапетым арале,
Вет илыш толеш ик гана.
А илышым орлымо ок шу:
Ыш эрте арам ниможат.
Кеч вуйышто покшым,
Кеч вуйышто покшым,
Шӱм-чонышто – рвезылык жап.
Уке, чап верч огыл кредалын
Советский салтак – Онар еҥ.
Шарнен ила калык,
Шарнен ила калык,
Кӧ бойышто вуйжым пыштен…
«Сар» мут ушышкат ынже пуро,
Ида уж мемнан ужмым те.
Тек йоҥгыжо муро,
Тек йоҥгыжо муро,
Мотор тыныс жапым моктен!
* * *
– Шӧртньым кольмо ден куэм,
Ом чамане мый куэм, –
Тӱҥалеш мардеж шӱшкаш,
Лышташлам йырваш шӱшкаш.
А вара мардеж почеш
Йӱр печкежым пыл почеш.
Тыгодым петырна кечат,
Чевер олма-влак вел кечат.
Ончале кече – кергалтыш шокшым
Эрдене покшым покташлан шокшым.
Шокшым, эх, чылан кожат!
Ӧрын чытыже кожат.
Кыша почеш
Поран годым корным йомдарет гын,
Ошкыл тый вес еҥ кыша почеш.
Тӱрыс ӱшана тудлан ушетше:
Садак иктаж корнышко луктеш.
Лӱддеак кает, сеҥен пораным,
Ончылнет – айдемын вет кыша.
Корно кеч лиеш гынат тораште,
Садак от шогал тый нигунам.
Шогал – кыша йомеш. Тунамже
Тый от пале кушко каяшат.
Ӧпкелет, молан шогальым манын,
Нигуштат огеш кой корныжат…
Кай кыша ден ончыко, умбаке,
Тый кертат чын корным муылден.
Моло еҥ-влакат вара тугакак
Лектыт кышат дене, тауштен.
Канде йытын
Йоҥгата каваже – кӱшнӧ,
Ӱлнӧ – мландысе кава.
Йомаклан пояш ом кӱштӧ,
Тиде чын йомак, товат.
Мучко канде – канде мланде.
Кӱшкӧ кӱзенам, шонет.
Чылдырий турий ок кане,
Йылдыртата воктенет.
Лӱшкалтеш кава – ялт теҥыз,
Теҥыз огыл, океан.
Тышке толшо кажне еҥже
Лийже шканже капитан.
Йытын, йытын, тый каласе,
Кӧ деч тӱсым налынат?
Пӧлеклен кава тылатше
Але теҥыз? Тый колат?
Калыкын тыгай шинчаже –
Тыште чот пашам ыштен.
Йытынлан ласка ончалтыш
Ой, товат, кузе келшен…
Тыршымаш тышан возалтын.
Нур ӱмбач лудам, шымлем.
Канде йытынын озажым
Уло чон ден пагалем.
Моктанчык
Моктана агытан
Рвезе чыве-влаклан
Куштырам удыркалышыла.
Мом вара моктана?
Айда колыштына
Да пален налына ме чыла.
– Ой, шӱмбел-шамычем,
Кӱртньӧ гай оҥ гычем
Муро лекмым те колыштыда:
Кукаре-е-ку-ку-ку!
Кукаре-е-ку-ку-ку! –
Тиде муро лиеш тыланда.
Почем мыйын – сорла.
Ятыр ий почела
Шурным шуко тӱред коштынам.
А кемемже шпоран.
Тудын дене сар гоч
Писе-писе имнем поктенам.
Шурнымат погенам,
Сарышкат коштынам.
Мыйын илыш моткоч весела!.. –
Кенета агытан
Шыплана ик жаплан.
Тудын шоҥго аваже ойла:
– Ой, мотор колоем,
Колышт мыйын оем.
Ужамат, тый изиш монденат:
Сорла гае почан,
Лӱмжылан ший шпоран
Пыжаш муно гычак лектынат.
Нимогай шурнымат
Поген отыл, товат,
Озан кид гычын веле кочкат.
А сар шотышто… Да,
Икана лийын сар:
Ик родет деч кыралт толынат…
Агытан вожылеш.
Согажге тул пижеш,
Рвезе чыве тӱшкам воштылтен.
* * *
Агытан моктана…
Южгунамже ала
Окмак чывым сеҥа ондален?