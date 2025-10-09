Почто кылым ышташ полшен

9 октябрь – Почтын кечыже. Жапше годым почтыш коштшо шукынрак лийыныт. Тунам мӱндыр родо дене серыш гоч кылым кучымо, тӱрлӧ пайремлан открыткым але посылкым колтымо. А кызыт почтыш коммунал услугым тӱлашак веле коштыт, шонем.
Йолташ-влак, те почтыш коштыда? Утларакше могай сомыл дене тушко миен толыда?
Наталья ВЕНИНА, Марий йылмым интернет йӧн полшымо дене туныктышо:
– Марий сынан кечышот календарьым ужалыме тургымем вашке тӱҥалеш, тыгодым почтышко чӱчкыдынак коштам. Заказ-влакым бандероль але посылке дене колтедем. Южгунамже интернет кевытыште налме сату-влакланат почтышкак каяш логалеш.
Шарнем, йоча годым йолташемлан серышым возем да чон вургыж вашмутшым вучем ыле. Серыме лаштыклаш да конверт ӱмбалан сӱретлаш чотак келшен.
Сергей КАРПОВ, Марий тӱвыра рӱдерын методистше:
– Эртыше идалыкыште почтыш иктаж вич ганаже миенамак: Урал да моло кундемыш тӱрлӧ книгам колтеденам. Адакшым ончычсо семын родо-влакымат посылке дене куандараш тыршыме. Кредитым тӱлымӧ йӧн шуко уло гынат, мылам почто гоч тӱлаш йӧнанрак чучын.
Юрий ИСАКОВ, Марий Элын да Российын сулло журналистше:
– Почто жапше годым пеш кугу пашам шуктен. Изиэм годым почтальонын толмыжым куанен вученна. Вет тунам кажне гаяк ешыште «Ямде лий» газетым налыныт. Поснак тушко возгалышыже-шамыч тудым йӧратен лудыныт. Мыят ятыр почеламутым, тӱрлӧ заметкым возенам, сандене кажне шуматкечын почтальонын толмыжым эскеренам: газетым писынрак кидыш налын лудаш вашкыме.
Тудо жапыште почто гоч тӱрлӧ газетлан, журналлан подпискым шукын ыштеныт. Мемнан ешыште йочаланат, кугуракланат да эсогыл партийный газетымат налме. «Здоровье» журналлан подпискым ончыкырак ыштен шукташ кӱлын. «Огонёк» журналым мотор сӱретшылан кӧра шукын налыт ыле.
Жапше годым сатум почто гоч заказым ыштен налме.
Пытартыш жапыште подпискым ыштыше шагалемын, сандене почтальон-влакын сумкаштышт кочкыш йӧрварым але моло сатум ужаш лиеш.
Кызыт почтыш шуэнрак коштам, заказной серыш почеш веле миен толам.
Татьяна Умурбаева, мурызо:
– Почтыш заказной серышым але интернет кевыт гыч толшо сатум налаш миен толына. Йот мландыш посылкым але йолташ ӱдыремлан шочмо кечыжлан вучыдымо пӧлекым колташ манын, Йошкар-Оласе рӱдӧ почтамтыш коштына.
Эльвира Токташева, республикысе Калык усталык да тӱвыра ден каныме паша шотышто шанче-методике рудерын пашаеҥже:
– Почтыш паша дене коштам: военкоматыш серышым, тӱрлӧ организацийыш документ-влакым колтедем.
А теве студент пагытыште почтыш чӱчкыдынак коштмо. Пелашем Владислав Виногоров дене каникул жапыште серыш денак веле мутланыме. Тудо мылам Моркыш серышым возен, а мый тудлан Йошкар-Олаш але Кужэҥерыш колтенам.
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Фотом еш альбом гыч налме