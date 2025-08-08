Марий Эл радион хит-парадше

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Аделина Батаева – «Йӧраталын йӧратал»
- Людмила ШОЙ – «Пӱрышем»
- Марина МАРИ – «Йӧратем тыйым мые»
- Анита Феоктистова – «Тый, тый»
- Вадим Краснов – «Ит ойло, ом ойло»
- Николай Изергин – «Мландывалне лупс»
- Майя Ахметянова – «Марий радио таче мура»
- Надежда Крылова – «Шочмо кече»
- Данил Коротков – «Тылат кӧра»
- Лариса Еменгулова – «Колтем чон йӧсылыкем»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Аделина Батаева – Провой кундемысе Памъял ялын ӱдыржӧ.
Школышто тунеммыж годым «Юлавий» вокал ансамбльыш коштын, туштак икмыняр йӱк дене мураш тунемын. И.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыште шинчымашым налмыж годым «Чинчывий» кӱслезе-влак ансамбльын участникше лийын. Студент жапыштыже Марий тӱвыра рӱдер пеленысе «У муро» кружокыш коштын. Тушто мурылан эшеат чот шӱмаҥын да кугу сценыш лекташ тӱҥалын. Эстраде аланыште тудо – шукертсекак. Репертуарыштыже коло наре мурыжо уло, а нунышт – шочмо вер-шӧр, ава, йӧратымаш да моло нерген.
– Марий Эл Радион хит-парадыштыже «Йӧраталын йӧратал» мурем икымше верыш лектын, тугеже калык йӧратен колыштеш. Тидыже, мутат уке, кумылем нӧлта да у пашалан эшеат чот тарата. Ты мурын авторжо – Елена Годунова, а семжым Евгений Бахтин возен. Муро йӧратымаш нерген, – ойла Аделина Батаева.
Алевтина БАЙКОВА.
Фотом еш альбом гыч налме.