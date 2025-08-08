КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Марий Эл радион хит-парадше

Алевтина Байкова

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.

  1. Аделина Батаева – «Йӧраталын йӧратал»
  2. Людмила ШОЙ – «Пӱрышем»
  3. Марина МАРИ – «Йӧратем тыйым мые»
  4. Анита Феоктистова – «Тый, тый»
  5. Вадим Краснов – «Ит ойло, ом ойло»
  6. Николай Изергин – «Мландывалне лупс»
  7. Майя Ахметянова – «Марий радио таче мура»
  8. Надежда Крылова – «Шочмо кече»
  9. Данил Коротков – «Тылат кӧра»
  10. Лариса Еменгулова – «Колтем чон йӧсылыкем»

Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.

Аделина Батаева – Провой кундемысе Памъял ялын ӱдыржӧ.

Школышто тунеммыж годым «Юлавий» вокал ансамбльыш коштын, туштак икмыняр йӱк дене мураш тунемын. И.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыште шинчымашым налмыж годым «Чинчывий» кӱслезе-влак ансамбльын участникше лийын. Студент жапыштыже Марий тӱвыра рӱдер пеленысе «У муро» кружокыш коштын. Тушто мурылан эшеат чот шӱмаҥын да кугу сценыш лекташ тӱҥалын. Эстраде аланыште тудо – шукертсекак. Репертуарыштыже коло наре мурыжо уло, а нунышт – шочмо вер-шӧр, ава, йӧратымаш да моло нерген.

– Марий Эл Радион хит-парадыштыже «Йӧраталын йӧратал» мурем икымше верыш лектын, тугеже калык йӧратен колыштеш. Тидыже, мутат уке, кумылем нӧлта да у пашалан эшеат чот тарата. Ты мурын авторжо – Елена Годунова, а семжым Евгений Бахтин возен. Муро йӧратымаш нерген, – ойла Аделина Батаева.

Алевтина БАЙКОВА.

Фотом еш альбом гыч налме.

 

