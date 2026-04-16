Пасу помыжалтын

Марий Элыште шошо ага паша тургым тӱҥалын.
Тений лум шуко вочмылан кӧра тудо писын ыш шуло, сандене пасу-влакат кодшо ийысе деч ятырлан варашрак кодын топланышт. Республикыштына нурыш эн ончыч техникым Медведево районысо «Семёновский» племзавод» ЗАО ден У Торъял районысо «Первый май» ялозанлык артель луктыныт. Нуно икымше кечылаштак 530 гектар кокияш озымлан ешартыш кочкышым пуэныт. Медведево ден Советский районлаште пел тӱжем гектар шукияш шудылыкыш минеральный ӱяҥдышым шавеныт.
«Куженерский» ООО-н пасуштыжат техникым ужаш лийын. Икымше кечын 60 гектар кокияш озымлан ешартыш кочкышым пуэныт. Кокияш озым озанлыкыште чылаже 1033 гектар кумдыкым айла.Ушем ешартыш кочкышым пуаш 430 тонн минеральный ӱяҥдышым шапашлен. Тыгак дизтопливым кӱлеш наре ситарен, кукурузо урлыкашым налын. Кызыт кургым ямдылыме техникым ачален шуктат. Пресс-подборщик ден кургым погышо комбайным кеч кызытак пашаште кучылташ лиеш. Озанлыкыште кодшо кечылаште нурыш лукшаш чыла тӱрлӧ коло куд техникылан техосмотрым эртарыме. Тиде кечын районысо кугыжаныш инженер-инспектор Руслан Борисов механизатор-влак дене вашлийын, техникым пашаште кучылтмо правил-влакым ушештарен.
Тиде гана республикыште 44,7 тӱжем гектар кокияш озымлан ешартыш кочкышым пуыман. Апрель кыдаллан чумыр кокияш гыч 1 процентышкыже ӱяҥдышым шавыме гын, кодшо ийын тиде жапланак 60 процент озым ешартыш кочкышым налын ыле. Тунам пасушко эсогыл март мучаште лектын кертыныт. Тыгак 21,3 тӱжем гектар шукияш шудылыкыш ӱяҥдышым шавыме ыле.
Марий Эл Республикын ялозанлык да кочкыш сату министрже Павел Раевскийын мутшо почеш, 51,7 процент кокияш озым теле гоч сайын илен лектын, 48 процент нарыже – кокла шот дене. Районлаште шошо вӱдшор пасу-влаклан эҥгекым конден огыл.
Снимкыште: «Куженерский» ООО-што шавыше техникыш ӱяҥдышым оптат.
