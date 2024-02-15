Кумылда уло – ушныза

«Многодетная Россия» всероссийский проект шуко шочшан еш-влакын форумышкышт да «Таза еш – виян Россий» всероссийский спорт фестивальыш ушнаш темла.
Нине мероприятий пел ий жапыште эрташ тӱҥалыт. Форумын программыж почеш, куд тылзе мучко социальный проект ден фотографий-влак конкурс-шамыч, конференций лийыт. Тыгак социальный проект-влак конкурсышто сеҥыше-шамычын ончерыштым эртарат. Иктешлыше мероприятий июньышто Москваште лиеш.
Фестивальын программыж дене келшышынат усталык ден фотографий конкурс, мастер-класс-влак, еш кросс, акций лийыт. Финал октябрьыште эрта.
Форум ден фестивальыш ушнаш кумылан-влак участникын анкетыжым возен да радамлырак уверым https://многодетные-семьи.рф. сайтыште пален налын кертыт.
Л.Камалетдинова