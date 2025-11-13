Пашаште шуаралтыныт

12 ноябрьыште пашан ветеранже, тылын труженикше Анастасия Петровна Куимовалан 103 ий темын.
Анастасия Петровна Марий Турек районысо Конышево ялыште шочын. Ныл классым тунем пытарен. 15 ияшак йочасадым вуйлаташ тӱҥалын.
Кугу Ачамланде сар тӱҥалмек, Советский районысо Ургаш ялыште корным чоҥымаште тыршен, вара Звенигово районысо Выльыпсола ялыш чодырам ямдылаш мобилизоватленыт, тидын деч вара Юлъялыш пеҥгыдемдыме районым чоҥаш наҥгаеныт. Ӱдыр У Торъял посёлкышто тракторист-влакын курсыштышт тунемын да Хлебниково машина-трактор станцийыште ХТЗ трактор дене 1946 ий марте ыштен.
1947 ийыште Михаил Васильевич Куимовлан марлан лектын. Самырык мужыр еш озан шочмо Сукма ялыштыже илаш тӱҥалын. Вате-марий Куимовмыт 64 ий пырля иленыт, кум ӱдырым ончен куштеныт, йол ӱмбак шогалтеныт.
Кызыт Анастасия Петровнан 6 уныкаже, уныкаже-влакын 12 шочшышт да 1 кугезе уныкаже улыт. Ветеран Эҥерымбал ялыште ӱдыржын ешыштыже ила.
Анастасия Куимовам шочмо кечыж дене саламлаш паша да социальный аралымаш министрын алмаштышыже Галина Ярцева, Марий Турек район администрацийын вуйлатышыже Лариса Яндыбаева, Марий Турек ола администрацийын вуйлатышыже Татьяна Хлебова, Калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерын директоржо Надежда Марусина, районысо Ветеран-влак советын председательже Иван Савельев миеныт. Уна-влак пайрем озалан Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлымашыжым, шарнымашан пӧлекым да пеледыш аршашым кучыктеныт.
Тыгаяк саламлымашым Кужэҥер районысо Лажмучаш ялыште шочын-кушшо, кызыт Звенигово районысо Мочалище посёлкышто илыше Екатерина Арефьевна Ивановалан кучыктеныт. Тудлан 2 ноябрьыште 100 ий темын.
Маргарита ИВАНОВА
Снимкыште: Анастасия Петровна – унаже-влак коклаште.
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.