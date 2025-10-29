Пагалена, чаплена

Звенигово районысо Красногорский посёлкышто илыше Зинаида Васильевна Соколова 103 ийым темен.
Москва областьыште шочшо ӱдыр куд тылзашак тулыкеш кодын, кугурак изажын ешыштыже кушкын. Фабрично-заводской школышто тунемын, «Загорская» артельын филиалыштыже пашам ыштен. Кугу Отечественный сар жапыште Подольский патрон заводышто тыршен. Производствым Барнаулыш эвакуироватлыме деч вара шочмо ялышкыже пӧртылын, верысе тӱшка озанлыкыште трактористлан ыштен, Шереметев замок пеленысе госпитальыште полшен, чодырам руэн.
Сар деч вара марий рвезылан марлан лектын, Звенигово районысо Янашплак ялыш куснен. Вате-марий Соколовмыт Красногорский посёлкышто пӧртым чоҥеныт, ӱдыр ден эргым йол ӱмбак шогалтеныт. Суртоза чодырам пӱчкедыме заводышто мастерлан ыштен, озавате – Красногорский автофургон заводышто, тушечынак сулен налме канышыш лектын.
Зинаида Васильевнам шочмо кечыж дене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.