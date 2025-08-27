Марий Элыште СВО-н участникше-влак ден нунын ешыштлан пашаш пураш полшат.
Тидын нерген регионын правительствыштыже эше ик гана радамын мутланеныт. Республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын палемдымыж почеш, герой-влаклан чыла шотыштат полшышаш улына.
«Сарзына-влакын специальный военный операцийын фронтлаж гыч пӧртылмыштлан кызытак ямдылалтшаш улына. Нуным пашаш пуртымо йодыш ончыл верыште лийшаш. Республикыштына «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программе илышыш пурталтеш. Но южо участник ден ветеран тӱрлӧ амаллан кӧра отборым эртен огыл. Нуныланат тыгакак пашаш пураш полшаш кӱлеш. Чыла вуйлатыше деч СВО-н участникше-влакым пашаш налаш да нунылан у верыште келыштаралташ полшаш йодам», – манын Юрий Зайцев.
«Герои Марий Эл. Талешке-влак» программе дене сентябрь гыч туныкташ тӱҥалыт. Икияш курсын негызыштыже – «Время героев» федерал проектын шинчымашым пуымо эн сай практикыже.
Марий Элын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникован мутшо почеш, мониторинг дене келшышын, тачысе кечылан СВО-н чумыр ветеранже кокла гыч 75 процент утлаже пашам ышта. Спецоперацийын моло участникше реабилитацийым эрта але пашам рӱдер гоч кычалаш шона.
Кызыт республикыштына СВО-н ветеранже-влак ден нунын ешыштлан пашам кычалаш да пашаш пураш чыла йӧн уло. Нунылан кугыжаныш услуго дене пайдаланыме да пашам кычалме аланыште посна полшат.
«Защитники Отечества» фонд тений февральыште «Работа для СВОих» республик кӱкшытан акцийым эртарен. Тушко 50 утла работодатель ден Россий Социальный фондын регионысо пӧлкажын пашаеҥже ушнен. Калыклан пашам ситарыме рӱдер-влакын специалистышт пашаш пурымо да профессийлан тунемме йодышлам рашемдаш полшеныт, профессийым ойырен налме шотышто тестированийым эртареныт, социальный контракт нерген каласкаленыт.
Тыгак паша рынкыште водитель, сварщик, мландымбалысе беспилотникын операторжо гай кӱлешан специальностьлан ямдылыме курс-влакым почмо. Икмыняр еҥ «Кадр» национальный проектын «Пашам муаш полшымо мере-влак» федерал проектшын кышкарыштыже «числовой программный виктеман станокын операторжо» профессийлан тунемаш тӱҥалын.
Республикым вуйлатыше военкоматлаште сусырген пӧртылшӧ ветеран-шамычлан келшыше паша верым ышташ кӱштен. Правительстве председательын алмаштышыже Степан Воронцовын увертарымыж гыч, кызыт зданийыш пурымо кумдыкым олмыктымо, тушко пандусым шындыме, кидкучышым вераҥдыме да моло паша шукталтеш.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.