Энергетике
Верыш лектын
Пашам аралыме кече
«Мариэнерго» филиалыште тунемше-влак дене пырля пашам аралыме кечым эртарыме.
Сусыргымашым ончылгоч шижтарыме, производствысо арулыкым кугемдыме, пашам аралыме шотышто ситыдымашым кораҥдыме йодышлам тарватыме.
Тушто Козьмодемьянкысе индустрий да предпринимательстве колледжыште «электрооборудованийым олмыктымо да обслуживатлыме шотышто электромонтёр» специальность дене тунемше-влак лийыныт. Ончыкылык энергетик-влакым Курыкмарий РЭС-ыште пашам аралыме нормо да правил дене палдареныт, вет компанийыште тидлан кугу тӱткыш ойыралтеш.
«Мариэнергон» специалистше-влак нунылан электроустановкылаште пашам кузе ыштыме, лӱдыкшыдымылык правилым шуктен толмо, объектыш логалаш нарядым оформитлыме нерген каласкаленыт. Энергетик-влакын кече еда пашаште могай вургемым чийымышт, кузе аралалтмышт дене палдареныт. Экскурсий деч вара тунемше-влак отрасльын историйже да пашам аралыме шотышто шке шинчымашыштым энергетике квизыште тергеныт.
Филиал энергетике отрасльлан кӱкшӧ квалификациян пашаеҥ-влакым ямдылыме шотышто республикысе тунемме заведенийла дене пеҥгыде кылым кучен шога. Пашам аралыме кечым эртарымашке нуным ушымаш тыште самырык-влакым электросеть комплекс дене палдарыме кӱлешан ошкыл семын аклалтеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште:; сетьым кузе тергымым ончыктымо.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.