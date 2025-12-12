УВЕР ЙОГЫН Энергетике

Пашам аралыме кече

Юрий Исаков Комментарий Материалым 39 гана онченыт

           Энергетике

            Верыш лектын

Пашам аралыме кече

«Мариэнерго» филиалыште тунемше-влак дене пырля пашам аралыме кечым эртарыме.

Сусыргымашым ончылгоч шижтарыме, производствысо арулыкым кугемдыме, пашам аралыме шотышто ситыдымашым кораҥдыме йодышлам тарватыме.

Тушто Козьмодемьянкысе индустрий да предпринимательстве колледжыште «электрооборудованийым олмыктымо да обслуживатлыме шотышто электромонтёр» специальность дене тунемше-влак лийыныт. Ончыкылык энергетик-влакым Курыкмарий РЭС-ыште пашам аралыме нормо да правил дене палдареныт, вет компанийыште тидлан кугу тӱткыш ойыралтеш.

«Мариэнергон» специалистше-влак нунылан электроустановкылаште пашам кузе ыштыме, лӱдыкшыдымылык правилым шуктен толмо, объектыш логалаш нарядым оформитлыме нерген каласкаленыт. Энергетик-влакын кече еда пашаште могай вургемым чийымышт, кузе аралалтмышт дене палдареныт. Экскурсий деч вара тунемше-влак отрасльын историйже да пашам аралыме шотышто шке шинчымашыштым энергетике квизыште тергеныт.

Филиал энергетике отрасльлан кӱкшӧ квалификациян пашаеҥ-влакым ямдылыме шотышто республикысе тунемме заведенийла дене пеҥгыде кылым кучен шога. Пашам аралыме кечым эртарымашке нуным ушымаш тыште самырык-влакым электросеть комплекс дене палдарыме кӱлешан ошкыл семын аклалтеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште:; сетьым кузе тергымым ончыктымо.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

«Газетлан ӱшанле кодыт»

    Тыге ойла Шернур район Кугэҥер связь отделенийым вуйлатыше  Эльвира Милютина «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влакым эреак налын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШКОЛ ЙОЛГОРНО

У школ: жаплан келшыше да марий шӱлышан

Кажне ийын шошын кокымшо тылзынже рӱдолаштына шкешотан «тургым»: черетан тунемме идалыклан общеобразовательный организацийласе икымше класслаш йоча-влакым погат. Ӱмаште Йошкар-Олаште лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Чома вӱта гыч аважым ончылтен кудал лектеш гын, сай имне лиеш», – тыге манеш ыле кочам В.А.Андреев

    Тений 2 январьыште тудын шочмыжлан 125 ий эртыш. Ме тудым чачай але чӱчӱчачай манына ыле. Василий Андреевич лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий