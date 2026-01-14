Госсоветыште
Паша вий йодмаш кугу
Москваште Россий президент Владимир Путинын вуйлатымыж почеш Кугыжаныш Советын заседанийже лийын, тушто Россий Федерацийысе экономикылан кадрым ямдылыме нерген каҥашыме.
Заседанийыш Россий правительстве председательын алмаштышыже, губернатор ден регион вуйлатыше, бизнес ден мер организаций еҥ-влак чумыргеныт. Кугу тӱткыш пашаеҥ кӱлмӧ, искусственный уш-акыл йӧным вияҥдыме да тидлан туныктымо системым ямдылыме, ешартыш профессионал образованийым кычкыме, кадрым профессионально куштымаште пашам пуышын верже нерген йодышлам тарватыме.
Россий президент профобразований системыште пашаеҥым ямдылыме качествым нӧлталме, самырык-влаклан кадр рӱдерым почмо да нуным, туныктен луктын, паша вер марте шукташ кӱлмӧ нерген палемден.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ты шотышто регионышто мо ышталтме нерген рашемден. Пашадымылыкым регистрироватлыме кугыт республикыште пеш изи – улыжат 0,25 процент (862 еҥ). Пашам пуышо-влак 7004 вер улмо нерген увертареныт. Тугеже паша вий йодмаш кугу.
Республик пашалан туныктымо да уэш туныктен лукмо программым шуктен толеш. Ӱмаште 412 еҥ кӱлешан профессийлан тунем лектын. 25 профобразований организацийыште 224 тунемме программе почеш 19,6 тӱжем еҥ шинчымашым пойдара. 2025/2026 тунемме идалыклан 3870 бюджетный вер уло, 54 процентше – технический специальность почеш. Выпускник ден предприятий кокласе кыл виян. Кодшо ийын 3,8 тӱжем специалистым туныктен лукмо да 98,4 процентшым пашаш вераҥдыме. 80 процент выпускник регионышто пашам ышташ кодеш. Чыла тиде сӱрет уда огыл улмо нерген ойла, палемдыме заседанийыште каҥашыме почеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Госсовет заседанийыште.
Фотом пресс-службо деч налме.