Чыкма — ончылно

УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште тоштер пашам эн сайын Козьмодемьянскыште, Йошкар-Олаште, Звенигово ден Медведево районлаште ворандарт.

 Тидын нерген республикын тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министржын алмаштышыже Николай Любимов шке Telegram-каналыштыже серен. Республикыште тоштер пашам шуктымо шотышто район-влакын рейтингыштым ончен лектыныт. Тушто чылажат шотыш налалтынт: мыняр еҥ тоштерыш толын, пашаеҥже-влак мероприятийлаш кузе ушнат, Россий тоштер фондын кугыжаныш каталогышкыжо пуртымо арвер-влакым кузе кучылтыт… Чылаже 22 критерий почеш акленыт.

Николай Ивановичын палемдымыж почеш, тыге аклымаш республикысе тӱвыра илышлан утларак вораҥаш да тоштерыш коштшо-влакын чотыштымат шукемдаш полшышаш.

Снимкыште: Козьмодемьянскысе кава йымалсе этнографий тоштерыште 

Фотом «Туризм в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме

У вуйлатыше дене палдареныт

Эртыше кугарнян, 7 апрельыште, РФ президентын Юл кундем федеральный округышто полномочный представительже М.Бабич Марий Эл Правительстве пӧртыштӧ, Конгресс полатыште, лудаш…

Пилотдымо авиаций ваштареш

Марий Элыште 20-22 майыште Кӱкшӧ технологий-влак чемпионатыште икымше гана «Пилотдымо авиаций системылан ваштареш шогалаш ямде лиймаш» компетенций дене регион лудаш…

Росреестр шижтара: «Амнистийыш» логалаш тыршыза

Росреестрын Марий Элысе виктемже увертара: 2018 ий 1 мартыште «дачный амнистийын» але илыме шке пӧртлан правам простаҥдыме процедур дене лудаш…

