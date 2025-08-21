Чыкма — ончылно

Марий Элыште тоштер пашам эн сайын Козьмодемьянскыште, Йошкар-Олаште, Звенигово ден Медведево районлаште ворандарт.
Тидын нерген республикын тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министржын алмаштышыже Николай Любимов шке Telegram-каналыштыже серен. Республикыште тоштер пашам шуктымо шотышто район-влакын рейтингыштым ончен лектыныт. Тушто чылажат шотыш налалтынт: мыняр еҥ тоштерыш толын, пашаеҥже-влак мероприятийлаш кузе ушнат, Россий тоштер фондын кугыжаныш каталогышкыжо пуртымо арвер-влакым кузе кучылтыт… Чылаже 22 критерий почеш акленыт.
Николай Ивановичын палемдымыж почеш, тыге аклымаш республикысе тӱвыра илышлан утларак вораҥаш да тоштерыш коштшо-влакын чотыштымат шукемдаш полшышаш.
Снимкыште: Козьмодемьянскысе кава йымалсе этнографий тоштерыште
Фотом «Туризм в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме