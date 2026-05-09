Кугу Отечественный сарын геройжо-влакым шарналтеныт

Йошкар-Олаште МарГУ-н студентше, туныктышыжо да пашаеҥже-влак Кугу Отечественный сарын геройжо-влакым шарналтеныт.

Сеҥымаш кече вашеш вузын Педагогический институтшын оралтыж воктене йӱлаш пурышо «Шарнымаш вахте» эртен. 1939 ийыште тыште Совет Ушем Герой Василий Архипов тунемын. Сар жапыште институтын зданийыштыже Ленинградысе военно-воздушный академий верланен.

💮 Акцийын участникше республикыште илыше-влак веле огыл, тыгак Индий да Киргизий гыч йот студент-влакат лийыныт. Шукыштлан Кугу Отечественный сарын историйже ончыч книга да фильм-влак гыч веле палыме лийын. Тиде кечын нуно чылашт дене пырля герой-влакым шарналтеныт.

Митинг годым институт пӧрт воктене шарнымаш тулым чӱктеныт, а мемориал воктеке эрык да тыныслык верч илышым пуышо-влак ончылно тауштымо да курымашлык порысын символжым, йошкар гвоздикым, пыштеныт.
Кугу Отечественный сарын геройжо-влакым ик минут шып шоген шарналтеныт.

