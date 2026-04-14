Паша верым муаш полшат

17 апрельыште Йошкар-Оласе Самырык-влакын полатыштышт паша верым темлыме ярмиҥга лиеш.
Тудо «Кадр-влак» национальный проект кышкарыште «Работа России. Время возможностей» всероссийский ярмиҥган регионысо этапше семын эртаралтеш.
Ярмиҥга 11 шагат гыч 14 шагат марте шуйна. Тушко пашам кычалше ӱдыр-рвезе, тыгак профессионал да кӱшыл тунемме заведенийлан тунемше ден студентше-влак ушнен кертыт. Тыгак ярмиҥга кышкарыштак профессий-влакын фестивальыштышт мастер-класслашке ушнаш йӧн лиеш. Тыгай мероприятий республикысе чыла муниципал район ден оласе округлаште эрта.