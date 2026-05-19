Паша радам рашемын

Марий Эл Республикын Кугыжаныш национальный политикыжын концепцийжым илышыш шыҥдарыме йодышым правительстве пеленысе комиссийын заседанийыштыже каҥашеныт.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш тудым правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов вӱден. Тудын палемдымыж почеш, Марий Эл шке пашаштыже РФ президентын «2036 ий марте Россий Федерацийын кугыжаныш национальный политикыжын стратегийже нерген» указшым шуктымылан тӱткышым ойыраш тӱҥалеш.
– Регионышто 2027-2028 ийласе стратегий кышкарыште 40 наре утла мероприятийым пуртыман план пеҥгыдемдалтын. Ты радамыш 2027 ийыште эртышашлык Марий Калык Погыным пуртымо. Тудо икымше погыным эртарымылан 110 ий теммылан пӧлеклалтеш. Кызытак ямдылалташ тӱҥалман. Верысе кучем орган-шамычлан кугыжаныш национальный политикын стратегийжым илышыш шыҥдарыме дене кылдалтше муниципал план-влакым ямдылаш да пеҥгыдемдаш кӱлеш. 2026 ийыште элыштына Российысе калык-влакын икоян улмо идалык семын увертарыме, тидын дене кылдалтше мероприятийламат муниципалитет-влак паша радамышкышт пуртышаш улыт, – палемден Константин Иванов.
Заседанийыште Российысе калык-влакын икоян улмым, калык да конфессий-влак кокласе кылым пеҥгыдемден толмашке виктаралтше йодыш-влакым кучем орган ден мер ушем-шамычын пырля илышыш шыҥдарен толмо тӱҥ йодыш-влакым каҥашеныт.
Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлеван ойлымыж почеш, мемнан регионысо этнокультурный сообщество-влак ваш келшен илат. Кызытсе геополитический ситуацийыште калык-влакын икоян улмыштым аралашак тыршыман. Ассамблейын регионысо пӧлкаже республикыште илыше 20 наре тӱрлӧ калыкым уша. Самырык-влакын, тыгак муниципалитетлаште верысе пӧлка-влакым ыштымым сай ошкыл семын шотлыман. Икымше тыгай отделений мартыште Кужэҥер районышто шке пашажым тӱҥалын.
Эртыше жапыште ятыр кугу мероприятийым эртарыме, тиде – калык келшымаш форум, патриот слёт-влак, «Йошка еш» гастрономий фестиваль да молат. Поснак кугу тӱткыш Российысе калык-влакын йылмышт ден тӱвыра поянлыкыштым арален кодымылан ойыралтеш.
Лариса Яковлева сай лектышан пашам пырля ыштымылан да полшымылан регион вуйлатыше Юрий Зайцевлан тауштен.
«Волжск ола» оласе округын администрацийжым вуйлатыше Павел Демин Юлсер кундемыште кугыжаныш национальный политикын стратегийжым илышыш шыҥдарыме паша опыт дене палдарен. Волжскышто 25 наре тӱрлӧ калык ила, 8 национальный мер организаций пашам ышта. Тушто калык-влакын пашашт шотышто да религий шӱлышан ушем-влак дене пашам ыштыше Совет-влак ышталтыныт. Ятыр тӱвыра да просветительский мероприятийым Волжский епархий, «Пушкинский обществе» шуктат. Наций да конфессий-влак кокласе кыл шотышто мониторинг эртаралтеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.