«Икоян улмына – тӱҥ тӱшка поянлыкна»

Волжский муниципал округын Памар селасе тӱвыра пӧртыштыжӧ   Шочмо элым аралыше-влакын идалыкыштым петырымылан да Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкым почмылан пӧлеклалтше мероприятий эртен.

 Эн ончыч тематический идалыкым иктешлыше да паша лектыш дене палдарыше кинофильмым ончыктеныт. Тыгак идалыкым эртараш полшышо ойыртемалтше еҥ-влакым палемденыт.

Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкым торжественно почмо дене  Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева саламлен. Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажым вуйлатыше семын тудо Россий Президент Владимир Путинын тенийлан увертарыме идалыкын кӱлешлыкшым да келге шонымашыжым палемден. «Марий Элыште ожнысек тӱрлӧ калыкын тӱвыраштлан вияҥаш йӧн уло, Волжский район – тидлан сай пример. Тыште 20 наре национальностян еҥ-влак келшен илат», — палемден тудо.  

 Посна кугу тӱткышым Лариса Яковлева кажне калыкын шкшотан  йылмыже ден тӱвыра поянлыкшым арален кодаш кӱлмӧ йодышлан ойырен. «Таче ме ужына: мемнан икоян улмына творчествыштына, пырля ворандарен толмо пашаштына ила. Волжск округышто, кушто калык-влак кокласе диалогын негызшылан марий тӱвыра шотлалтеш, поснак раш коеш. Тек икоян улмына мемнан эн шерге тӱшка поянлыкна семын кодеш», – ешарен депутат.

 Тудын ойлымыжым пайрем концерт пеҥгыдемден. Тушто верысе артист ден усталык коллектив-влак шкеныштым ончыктеныт. Концертыш Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын еҥже-шамычат ушненыт. Марий, татар, руш, грузин сем-влак йоҥгеныт.  

