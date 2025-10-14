Мемнан – кум премий

«Гордость нации» VI всероссийской мер премийын Юл кундемысе окружной этапше мучашлалтын.
Тушто Марий Эл гыч кум проект сеҥыше семын палемдалтын: кок икымше вер да икте – кумшо. Церемоний Саратовышто эртен.
«Кугыжаныш национальный политикым увер гоч почын пуымашке надырым пыштымылан» номинацийыште «Марий Эл Телерадио» сеҥышыш лектын. Марий кугыжаныш университет гыч самырык инженер Артём Гурьянов «УМ тукым» номинацийыште икымше лийын. Тудын проектше – «Печатный платым тергыше системе» – жюрилан келшен. Авторын палемдымыж почеш, тыгай разработко нигӧнат уке. Тудым быт техникым, тыгак промышленный ден военный неле системым ыштымаште кучылташ лиеш.
«Шочмо йылмым арален да вияҥден толмылан» номинацийыште кумшо верым Волжский районысо Карай школын туныктышыжо-влак Любовь Сергеева, Эльвира Васильева да Елена Васильевасеҥен налыныт. Нуно марий йылме дене пособийым ямдыленыт.
«Калыкле-тӱвыра ушемлаште чолгалыкым ончыктымылан» номинацийыште Пошкырт кундемысе марий-влакын калыкле-тӱвыра автономийыштым вуйлатыше Радион Плотников премий дене палемдалтын.
«Гордость нации» премийлан Марий Эл гыч кандидат-влакым Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкаже темлен. Округысо этап тений икымше гана эртаралтын. Тушко 500 йодмаш пурен. А ончылно – премийын федерал кӱкшытан этапше. Тудо Москваште 10 ноябрьыште эртышаш.
Снимкыште: Марий Эл гыч сеҥыше-влак.
Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын воткыл лаштыкше гыч налме.