Паша кыл сай – лектыш куандарыше

Депутат ден мер пашаеҥ-шамыч республикым вияҥдаш полшышо ик тичмаш команде улыт.
Таче Марий Эл Кугыжаныш Погынын президиумжо ден Мер палатын советше заседанийым пырля эртареныт. Лончылышаш тӱҥ йодыш кучем ден граждан обществын институтшо-влак кокласе паша кылын лектышыж дене кылдалтын. Кугу тӱткыш национальный проект-шамычым илышыш пуртымаште да социально кӱлешан закон-влакым тергымаште мер эскерымашлан ойыралтын.
Заседанийыште республикын прокуроржо Илдус Нафиков, элгӧргӧ политике министр Антон Мирбадалев да регионым вуйлатышын администрацийжым вуйлатышын икымше алмаштышыже Рудольф Золотарёв участвоватленыт.
Мер палате дене шинчаваш мутланыме йӧн законым ямдылен лукмо пашаште кӱлешан верым налын, заседанийым почмыж годым палемден Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин. Кандашымше созыв парламентын пашам ыштымыж жапыште СВО участник ден йочан еш-шамычлан полшымо, социальный сферым юридический полышым яра пуымо ужашыште тӧрлымӧ, Кугыжаныш Погын депутат-шамычын сайлыше-влакын наказыштым илышыш пуртымо, алкогольым розницыш ужалымаште ешартыш чаракым ыштыме дене кылдалтше кандаш законын проектше шотышто мер тергымашым эртарыме.
Михаил Васютин республикын прокуроржо Илдус Нафиковлан чолга граждан позицийым кучымыжлан да законын проектше-влаклан квалифицироватлыме эксперт акым пуымыжлан тауштен.
«Тыгеже депутат-шамыч права велым тӧрлаташ кӱлшӧ чыла йодышым Мер палатын иктешлымашыжым шотыш налын ончат», – палемден парламентын спикерже.
Пырля шуктымо пашан ик эн сай лектышыже – Российын Геройжо лӱм але орден-влак дене палемдалтше СВО участниклан, тыгак вуйым пыштыше сарзын ешыжлан яра ойыралтше мланде участке олмеш 300 тӱжем теҥге кугытан окса выплатым пуымо нерген законым приниматлымаш. Кугыжаныш пого министерствын увертарымыж почеш, кызытеш тыгай выплатылан 254 еҥым учётыш налме.
Заседанийыште электрон сигарет ден тудлан вартышым розницыш ужалаш чарыме йодышым нӧлталме. Тений июньышто вийыш пурышо федеральный законын регион-влаклан тыгай чаракым экспериментальный правовой режимын кышкарыштыже ышташ правам пуымыж деч вара калык тиде темым палынак чолган каҥаша.
11 августышто Кугыжаныш Погыныш Мер палатын йыжыҥъеҥже Роман Золотухин деч республик кундемыште электрон сигарет ден тудлан вартышым розницыш ужалаш чарыме нерген законым ямдылен лукмо шотышто йодмашыже пурен, рашемден Михаил Васютин.
Ушештарена, 2025 ий декабрьыште Марий Элыште депутат, МВД да Роспотребнадзор пашаеҥ, ача-ава организаций-влакын участвоватлымышт дене эртыше «йыргешке ӱстелыште» чаракым федеральный полномочий лекме деч ончычак ышташ кутырен келшыме.
Республик правительствын увертарымыж почеш, у федеральный законым илышыш пуртымо паша тӱҥалын. Профильный министерстве-влаклан чаракым ыштымылан кӧра финанс-экономике сӱретын мынярак вашталтмыжым рашемдаш да тамакым ужалаш лицензированийлан нормативный базым ямдылаш кӱштымӧ. Сандене вейпым рискым чыла велымат аклыме деч вара гына ужалаш чарен кертыт.
Михаил Васютин посна тӱткышым пашам пырля ыштыме у форматлан – 2025 ий гычак эртаралтше «правительствын шагатшылан» – ойырен. Нине заседанийлаште депутат ден Мер палатын йыжыҥъеҥже-шамыч министр-влакын национальный проект-шамычым илышыш пуртымо нерген отчётыштым колыштыт. Ончымо теме-влак школ образованийым модернизироватлыме, экономикыште кадрым ситарыме, «Тазалык аралтыш» да «Еш» нацпроект-влакым илышыш пуртымо дене кылдалтыныт.
Кугыжаныш Погынын председательже президиум ден Мер палатын советшын пырля эртарыме заседанийыштым практикыш пурташ темлен.
2026 ий декабрьыште республикысе Сайлыме комиссийын полномочийже пыта, сандене Кугыжаныш Думыш сайлымаш деч вара тудын у составшым чумыраш тӱҥалыт, заседанийым мучашлыме деч ончыч ушештарен Михаил Васютин.
Кугыжаныш Погын дене паша кылым лончылымо годым Мер палатын председательже Герман Дементьев Марий Элыште национальный проект-влакым илышыш пуртымаште мер эскерымаш нерген радамын каласкален. Мер палатын законность да мер эскерымаш шотышто комиссийжын председательже Ольга Полетило «Мер эскерымаш – кучем ден общество кокласе ӱшанын негызше» докладым ыштен. Увер да молодёжный политике шотышто комиссийын йыжыҥъеҥже, Мер эскерымаш штабын вуйлатышыже Евгений Кузнецов Россий Федераций Кугыжаныш Думыш сайлымашым тӱткын эскерыме нерген ойлен. Элгӧргӧ политике министр Антон Мирбадалев республикысе мер-политике ситуаций дене палдарен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.