Паша корнышт – подвиг

Российын тазалык аралтыш сферыштыже ик эн кугулан шотлалтше «Серафимовский врач» профессионал конкурс мучашлалтын.
Тений тушко элнан 50 регионжо гыч 481 участник ушнен, финалыш 197 еҥ лектын.
Марий Эл гыч Республикысе клинический онкологический диспансер конкурсыш кок кандидатурым: онкогинекологий отделенийым вуйлатыше – врач-онколог Анжелика Желаева ден шӧрту да коваште пуалмаш отделенийым вуйлатыше – врач-онколог Светлана Немцевам – темлен.
Конкурсант-шамычын паша корнышт – кажне кечын ыштыме подвиг, пациент верч тургыжланыше шӱм-чон, кӱкшӧ профессионализм нерген историй.
Анжелика Анатольевна ден Светлана Владимировнам «Серафимовский врач» конкурсышто кумылаҥдыше премий-влак дене палемденыт. Нине доктор-шамычын шинчымашышт, поро кидышт да вургыжшо шӱм-чонышт – республикысе медицинын тӱҥ поянлыкше.
Маргарита ИВАНОВА.
Республикысе клинический онкологический диспансерын фотожо.