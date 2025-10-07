МЕДИЦИНЕ УВЕР ЙОГЫН

Жапыштыже да сайын эмлыман

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 18 гана онченыт

 

Республикысе ял ден селалаште илыше-влаклан медицине полышым налаш йӧным ыштыме паша умбакыже шуйна.

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев Шернур районысо рӱдӧ эмлымверлан у оборудованийым – компьютер томографлан рентген пучым – налаш кӱштымашым пуэн. Тидлан республикын резерв фондшо гыч 13,6 миллион теҥгем ойырен.

«Эмлымверын вӱргорно отделенийыштыже республикысе вич район гыч вуйдорыкышто вӱр коштмо дене кылдалтше да пӱсӧ коронарный синдроман еҥ-влак медицине полышым налыт. Тыгай черан-влаклан чын диагностикым ышташ полшышо КТ-аппарат тидым ыштен ок керт.  Санденак пациент-влакым Йошкар-Олаш колташ логалеш. У рентген пуч шымлымашын качествыжым саемда да чын диагнозым шындаш полша.  Тиде пациентым жапыштыже эмлаш йӧным ышта», – возен тг-каналысе лаштыкыштыже Юрий Зайцев.

Фотом Марий Элым вуйлатышын тг-каналысе лаштыкше гыч налме  


