Партнёр кыл вияҥеш

Республикын тӱҥ вузшылан шотлалтше Марий кугыжаныш университетыште электроэнергетике факультетын студентше ден преподавательже-влак дене «йыргешке ӱстел» воктене мутланымаш лийын.

Тушто МарГУ-н стратегий партнёржо «Мариэнерго» филиал дене пашам пырля ыштымым иктешлыме. Ты вуз республикысе энергетике отрасльлан специалистым ямдылыше апшаткудылан шотлалтеш. «Мариэнергон» пашаеҥже-влак студент-шамычым ты профессийлан эреак кумылаҥден шогат, энергообъектлашке экскурсий дене ӱжыт, кеҥежым студотряд-влаклан пашам пуат, производство да диплом деч ончычсо практикым эртарат. Тыге ончыкылан ӱшаным пуышо студент-влакым пашалан кумылаҥдат.

Филиалын социальный кыл отделжын начальникше Сергей Старыгин «Россеть» компаний-влак группышто самырык специалист-влаклан могай йӧн ышталтме нерген каласкален: пашаш направлений дене кайымылан, илыме верым айлымылан, ипотекым налшылан полыш пуалтеш, отпускыш ешарен тӱлалтеш. Тыгак кеҥежым «Прометей» студент отрядым чумырымо да «Мариэнерго» филиалын объектлаштыже пашам пуымо нерген ушештарыме.

Вашлиймаште «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын директоржо Сергей Хлусовын тауштыман серышыжым МарГУ-н ректоржо Михаил Швецовлан да электроэнергетике факультетын деканже Сергей Волковлан партнёр кылым вияҥден толмыштлан, тыгак «Россеть» ГК-н дипломжым «Прометей» студент отрядлан фотографий конкурсышто #ТрудКрут номинацийыште 3-шо верым налмыжлан кучыктымо.

Факультетын деканже Сергей Волков студент-влакын тунемме практикыштым да студотряд-влакын паша сезоныштым сайын эртарымылан коллеге-энергетик-влаклан тауштен.

Мутланыме годым МарГУ-н студентше-влак шке ончыкылыкыштым энергетике дене кылдаш да «Мариэнерго» филиалыште пашам ышташ шонымышт нерген каласеныт.

Снимкыште: «Прометей» студотрядлан дипломым кучыктымо.

Юрий ИСАКОВ.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

