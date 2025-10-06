Парк сынжым вашталта

Йошкар-Оласе тӱвыра да каныме рӱдӧ паркыште радиаций катастрофо ден испытанийын жертвыже-влаклан мемориал ынде тул дене волгалтаралтеш.
Оласе администрацийын увертарымыж почеш мемориал пырдыжыш возен шынымыже тул волгалтме годым поснак сайын ончалтеш да талешке-влакын подвигышт нерген ушештара.
Кугу Сеҥымашын 80 ияш лӱмгечыже вашеш тыгак Курымашлык тулым терген лектыныт да плиткыжым уэмденыт.
Кызыт Воинын чапшылан монумент ден Курымашлык тул кокласе кумдыкышто кушшо кож-влакым кораҥдылаш тӱҥалыныт. Моланжым администрацийыште тыге увертареныт: пушеҥге-влак черле улыт да тоштемыныт. Сандене нунын олмеш питомникыште ончен куштымо кум метран кож-влакым шындат.
Светлана Носова.
Фотом ола администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.