ЙОШКАР-ОЛА

Парк сынжым вашталта

Светлана Носова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

Йошкар-Оласе тӱвыра да каныме рӱдӧ паркыште радиаций катастрофо ден испытанийын жертвыже-влаклан мемориал ынде тул дене волгалтаралтеш.

Оласе администрацийын увертарымыж почеш мемориал пырдыжыш возен шынымыже тул волгалтме годым поснак сайын ончалтеш да талешке-влакын подвигышт нерген ушештара.

Кугу Сеҥымашын 80 ияш лӱмгечыже вашеш тыгак Курымашлык тулым терген лектыныт да плиткыжым уэмденыт.  

Кызыт Воинын чапшылан монумент ден Курымашлык тул кокласе кумдыкышто кушшо кож-влакым кораҥдылаш тӱҥалыныт. Моланжым администрацийыште тыге увертареныт: пушеҥге-влак черле улыт да тоштемыныт. Сандене нунын олмеш питомникыште ончен куштымо кум  метран кож-влакым шындат.

Светлана Носова.

Фотом ола администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.

