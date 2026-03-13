МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Палынак саемда

Юрий Исаков

Республикыштына нацпроект почеш корно жапыштыже веле огыл, а ончылтен олмыкталтеш.

Тыге тенийлан тӧрлаш палемдыме регионал кӱкшытан 42,3 километр корным ӱмаштак пашаш колтымо. Ты радамыште тыгай участкылам ончыкташ лиеш:

– Марий Турек йыр кайыше (2,2 км);

– Руэм – Йошкар-Ола (3,7 км);

– Коркатово – Чодыраял – Чавайнур (9,3 км);

– Васалай – Салтакъял (8,2 км);

– Параньга – Олор (10,6 км);

– Кугу Пумарий – Вочарма (3,6 км);

– Ургаш – Тошто Ургаш (4,7 км).

Кодшо ийын 57 километр регионал корным нормативлан келшышын тӧрлымӧ, тидыже тенийлан олмыкташ палемдымын 26,5 процентше лиеш.

Лишыл жапыште тыгак Параньга – Алашайка – Пӧртчара автомобиль корным пашаш колтат, тудын кужытшо – 14,7 километр. Тушто «Автодор» ООО подряд организаций вӱд йоген каяш пыштыме 13 пучым олмыктен, корно тӱрым тыгыде кӱ дене пеҥгыдемден, асфальтым угыч шарен. Ты объект – тенийлан палемдыме ик эн кужу участке. Пашан акше – 328,3 миллион теҥге.

Корным ончылтен олмыктымаш тудым палынак саемда.

Юрий ИСАКОВ.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

