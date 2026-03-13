Ончылтен
Палынак саемда
Республикыштына нацпроект почеш корно жапыштыже веле огыл, а ончылтен олмыкталтеш.
Тыге тенийлан тӧрлаш палемдыме регионал кӱкшытан 42,3 километр корным ӱмаштак пашаш колтымо. Ты радамыште тыгай участкылам ончыкташ лиеш:
– Марий Турек йыр кайыше (2,2 км);
– Руэм – Йошкар-Ола (3,7 км);
– Коркатово – Чодыраял – Чавайнур (9,3 км);
– Васалай – Салтакъял (8,2 км);
– Параньга – Олор (10,6 км);
– Кугу Пумарий – Вочарма (3,6 км);
– Ургаш – Тошто Ургаш (4,7 км).
Кодшо ийын 57 километр регионал корным нормативлан келшышын тӧрлымӧ, тидыже тенийлан олмыкташ палемдымын 26,5 процентше лиеш.
Лишыл жапыште тыгак Параньга – Алашайка – Пӧртчара автомобиль корным пашаш колтат, тудын кужытшо – 14,7 километр. Тушто «Автодор» ООО подряд организаций вӱд йоген каяш пыштыме 13 пучым олмыктен, корно тӱрым тыгыде кӱ дене пеҥгыдемден, асфальтым угыч шарен. Ты объект – тенийлан палемдыме ик эн кужу участке. Пашан акше – 328,3 миллион теҥге.
Корным ончылтен олмыктымаш тудым палынак саемда.
Юрий ИСАКОВ.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.