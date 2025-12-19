МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

22 декабрь – Энергетикын кечыже

Энергетике отрасльын пагалыме пашаеҥже ден ветеранже-влак!

Тендам профессионал пайрем дене саламлем!

Энергетикын кечыже – элнан улан илышыжлан кӱлешан паша дене шкенжым кылдыше еҥ-влакым пагалымашым ончыктымо кече.

Россий энергетикын историйже – тиде геройло паша, у шонымаш да пеш кугу  ошкыл. Отрасльын вияҥме кажне йыжыҥже – Российым электрофицироватлыме шотышто кугыжаныш комиссийын индустриализацийлан негызым пыштыше да легендыш савырныше планже деч тӱҥалын, кызытсе жаплан келшыше кӱкшӧ технологиян атомный станций марте – энергетике комплексын пашаеҥже-влакын вийым чаманыде тыршымышт да профессионал улмышт дене палемдалт кодын.

Энергетике таклан огыл экономикын вӱргорныжлан шотлалтеш. Чыла тӱрлӧ сферын – промышленностьын, ялозанлыкын, транспортын, связьын да, мутат уке, социальный илышын – пеҥгыдын да ӱшанлын вияҥмыже энергетике комплексын кӱрылтыш деч посна ыштымыж дене кылдалтын.

Тендан паша лектышда тиде тыглай киловатт ден гигакалорий гына огыл. Тиде мемнан пӧртысӧ шокшо ден тул волгыдо. Те мыланна эн кӱлешаным пуэда, еҥ-влаклан илашышт да Марий Эл Республиклан пеледалташыже йӧным ыштеда.

Тыланда пеҥгыде тазалыкым, улан илышым да чыла тӱҥалтыште сеҥымашым тыланем! Тек еҥ-влаклан пуымо йӧнлыкда тендан деке порылык да пагалымаш семын пӧртылеш!

Марий Эл Республикым Вуйлатыше Юрий Зайцев.

