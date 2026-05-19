Оренбург, Ростов да моло кундем гыч

Марий Элын образований сферыштыже туныктышо-влакым ситарыме шотышто йодышым план почеш решатлыме паша умбакыже шуйна.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын увертарымыж почеш, «Земский туныктышо-2026» федеральный конкурсым иктешлыме да 10 сеҥышым (тений мемнан республиклан лач тынар квотым ойырымо) палемдыме. Нуно Оренбург, Ростов областьла, Башкортостан да Чуваш Республикла гыч улыт, шушаш тунемме идалык гыч Медведево, Кужэҥер да моло районласе школлаште пашам ышташ тӱҥалыт.
«Земский туныктышо» федеральный программылан кӧра республикыштына 2020 ий гыч 85 вакансийым петырыме. Программыш ушнышо кажне участник ик миллион теҥге кугытан единовременный выплатым налын.
Тидын деч посна мемнан регионысо тӱналтыш почеш самырык специалист-влаклан ешартыш выплате пуалтеш: ялысе школыш пашаш пурышылан – 300 тӱжем тенге, ола типан посёлкысыш – 100 тӱжем теҥге. Оксам шонымо семын кучылташ лиеш, тушеч налог огеш кучалт.
Марий Элым вуйлатышын соцкылысе лаштыкшын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
