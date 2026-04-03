Ончыкылык корным ойырен налаш

Юрий Исаков

 «Мариэнерго» филиалыште тунемше-влаклан экскурсийым эртарыме.

Йошкар-Оласе 6-шо №-ан кыдалаш школ ден Медведево гимназий гыч «Икымше-влакын толкынышкышт» ушнышо ӱдыр-рвезе-влак Марий Элысе сетьым виктарыме рӱдерыште лийыныт. Филиалын диспетчерже-влак регионысо электросеть кузе эскералтмым да виктаралтмым ончыктеныт. Тунемше-влак энергоустановко ден тудым обслуживатлыше энергетик-влакын паша ойыртемышт дене палыме лийыныт.

Специалист-влак энергетике дене кылдалтше инженер-энергетик, диспетчер да электромонтёр профессийла дене палдареныт. Кугурак класслаште тунемше-влак нунын деч электросеть комплекслан специалист-влакым ямдылыше тунемме заведенийла нерген йодыштыныт, профессионал-влак дене мутым вашталтеныт.

Паша дене палдарыме шотан экскурсий тунемше-влаклан ончыкылык корным ойырен налмаштышт полша, ойлат энергетик-влак.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: тунемше-влак дене вашлиймаш.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

