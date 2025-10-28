«Артекыште» – Марий Элын кечыже

Калык тӱвыра пӧртыштӧ Марий Элын 105 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше пресс-конференций лийын.
Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влак паша шотышто министр Константин Иванов республикын лӱмгечыжым палемдыме дене кылдалтше мероприятий-влак дене палдарен, 1-8 ноябрьыште эртараш палемдыме «Кугу этнографий диктант» X всероссийский акций нерген каласкален. Тенйиысе акцийын лозунгшо – «Калык шуко – эл икте!».
–Мемнан республикыште ты мероприятий молгунамсе семынак кумдан эртаралтеш да тушко онлайн йӧн денат, тыглаят ушнаш лиеш. Диктантым возаш ныл кугу площадкыште – С.Г.Чавайн, В.Колумб лӱмеш книгагудылаште, Юл кундем кугыжаныш технологий университетыште, И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыште – йӧн ышталтын. Участник-влакым уло кумылын вучена, ӱмаште Марий Элыштына ты радамыште чылаже 10 281 еҥ лийын. Палемдыман, ий гыч ийыш участник-влакын чотышт кугемеш. Тиде акцийын кӱлешлыкшым пеҥгыдемда. Адакшым президентна Владимир Владимирович Путин 2025 ийым Отечествым аралашын идалыкше семын увертарен, сандене тенийысе акцийын ойыртемже: специальный военный операций эртыме кумдыкышто улшо-влаклан диктант годым йодышым пуаш йӧн ышталтын. – каласыш Константин Анатольевич.
Марий Эллан 105 ий теммым палемдыме мероприятий-влак дене кылдалтше программе шотышто тудо тыге каласыш:
–Ушештарена, лӱмгечылан ямдылалтме шотышто оргкомитет ышталтын, тудым регионым вуйлатыше Юрий Зайцев вуйлата. Кундемыштына да республик деч ӧрдыжтӧ эртарышаш тӱҥ мероприятийлам палемдыме. Нунын коклаште ик эн тӱҥжӧ – Э.Сапаев лӱмеш Марий кугыжаныш опер да балет театрыште торжественный погынымаш. Тудо 4 ноябрьыште 13.00 шагатлан лиеш. Тидын деч вара – кугу концерт. Тушто мемнан чумыр марий йоча коллектив-влак, тыгак Я.Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармоний, «Марий Эл» кугыжаныш куштышо ансамбль «Марий кундем» калык семӱзгар ансамбль дене пырля ушнат.
105 ияш лӱмгечылан пӧлеклалтше мероприятий-влак сентябрьыште тӱҥалыныт. Тунам партнёрна Кинофестиваль да тӱнямбал программе-влак рӱдер дене пырля Калык-влак келшымаш пӧртыштӧ «Народы России. Большая семья – общая история» ончерым почынна.
Константин Анатольевичын палемдымыж почеш, республиклан 105 ий теммым палемдыме мероприятий-влак кокла гыч ик эн кугу да кӱлешанже –«Артек» всероссийском йоча рӱдерыште Марий Эл Республикын кечыже. Тудо 30 октябрьыште эрта. 80 еҥан командым чумырымо, тушто филаромоний, театр гыч артист, тыгак тӱвыра да искусство колледжын студентше-влак улыт. Нуно кундемнан кумдан чапланыше музыкантше Павел Тойдемарлан да тудын фронтовой бригадыжлан пӧлеклалтше «Сеҥымаш кӱсле» программым ончыктат. «Артекысе» миссийна – марий калыкын тӱвыраж дене палдарымаш.
– Мероприятий шуко, нуно моткоч оҥай да кӱлешан улыт, да эше ик гана палемдем: мемнан республикыште веле огыл, ӧрдыж кундемыштат. Тыгай проект-шамыч Марий Эл нерген шинчымашым кумдаҥда, мемнан деке унала толшо-влакын чотыштым кугемдат, – каласыш Константин Анатольевич.
Г.Кожевникова
Авторын фотожо