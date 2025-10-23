«Ачай, мый тый денет кугешнем»

Тыгай лӱман митинг-концерт Ачан кечыже вашеш 17 октябрьыште Йошкар-Олаште, Россий Армий тӱвыра полатыште, лийын.
Тушко СВО-н участникше, тыгак шке профессийыштышт кугу кӱкшытыш шушо ача-влакым ӱжыныт.
Вашлиймашын ик геройжо Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, СВО-н участникше, шуко шочшан ача Александр Смирнов лийын. Ача-влакым пайремышт дене саламлымеке, тудо палемден:
– Йоча шочмеке, уло тӱня савырнен шинчеш. Сандене боевой йолташем-влак кокла гыч кӧ эше ача лийын огыл, нунылан тиде пиалым палашышт тыланем.
Тыгак концертыште лийше икшыве-шамычлан тудо шке ачашт дене пырля шукырак жапым эртараш тыланен.
Погынышо-влакым пайрем дене Кугыжаныш Погын председатель, «Единый Россий» партийын Марий региональный отделенийжын секретарьжын икымше алмаштышыже Михаил Васютин саламлен. Посна тау мутым шуко шочшан ача, ашнаш налме икшыве-влакым куштышо, шкет ача да специальный военный операцийын участникше-ача-шамычлан ойлен.
– Мӧҥгӧ деч тораште, передовойышто, улмыда годым те пӧръеҥ да ача подвигым ыштеда – шочшыда-влакын ончыкылыкыштым, ешдан тыныс илышыжым, мемнан кумда элнам араледа, – каласен Михаил Зиновьевич.
Тыгак палемден: республикын законодательже-влак ешым пеҥгыдемдаш, икшыве-влакын илышыштым саемдаш виктаралтше темлымаш-влакым сайлан шотлат.
Концертыште ача-влаклан пӧлеклалтше муро ден почеламут-влак йоҥгеныт. Мер пашаште чолгалыкым ончыктышо ача-шамычлан наградым кучыктеныт.
* * *
Ачан кечыже вашеш эртаралтше моло мероприятийышкат депутат-влак ушненыт. Мутлан, Юл кундем кугыжаныш технологий университет пелен Гараж-мастерскойым почыныт. Тушто Ачан кечыже вашеш ача ден йочашт-влаклан мастарлык классым эртарыме 8 площадке пашам ыштен. Погынышо-влакым пайрем дене Юлтехын ректоржо, парламентын депутатше Игорь Петухов саламлен. Тудын мутышкыжо депутат-коллегыже-влак Александр Майоров, Наталья Козлова, Михаил Швецов, Мария Дорогова ушненыт.
* * *
Курыкмарий районышто, Козьмодемьянск олаште, «Потенциал» ООО-н спортзалыштыже «За папу горой – за победу вдвоем!» конкурс лийын. Тушто «Копир», «Потенциал» завод-влакын, «Дарование» школ-интернатын, Козьмодемьянскысе лицейын да Калыкым социально обслуживатлыме оласе рӱдерын командышт таҥасеныт. Тиде конкурсышто депутат Светлана Громова лийын.
* * *
Ачан кечыже вашеш эше ик спорт пайрем Волжск оласе 4-ше №-ан школышто эртен. Школым депутат Марина Янковская вуйлата.
Ача-влак шке ӱдыр-эргышт дене пырля весела таҥасымашлаште вийыштым тергеныт.
Чыла вере чапландареныт
Йошкар-Олаште, тӱвыра да рӱдӧ каныме паркыште, «Ачан полышкалышыже-влак» анимаций программым, эстафете ден весела модыш ден таҥасымашлам эртареныт.
С.Г.Чавайн лӱмеш калыкле книгагудышто «Ачатым библиотекыш кондо» мероприятий лийын. Погынышо-влаклан лӱмлӧ ача ден нунын ешышт нерген каласкаленыт, тыгак чыланат книга закладкым ыштеныт.
Тоштерлаште кызыт ятыр ончер эртаралтеш. Пайрем кечын тушко тӱрлӧ ийготан пӧръеҥ-влак шулдырак ак дене пурен кертыныт.
А теве Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштерыште эсогыл марий суртын макетшым чоҥаш йӧн лийын.
Республикысе районлаштат Ачан кечыже лӱмеш ятыр мероприятий лийын.
«Защитники Отечества» фондын марий филиалже «Мыйын ачам – тиде мый!» акцийым эртарен. Тиде мероприятий СВО-што вуйыштым пыштыше-влакын ешыштым иквереш чумыраш виктаралтын.
Шернур районышто социальный координатор-влак Екатерина Шляхова ден Надежда Антипина чын патриотым ончен куштышо ача-шамычлан тау мутым ойленыт. А специальный военный операцийын ветеранже Игорь Иванов шкенжын возымо мурыжо-влакым йоҥгалтарен.
* * *
Медведево муниципал район администраций вуйлатыше Денис Окулов ден Медведево муниципал район вуйлатыше Рузяль Усманов специальный военный операцийыште вуйыштым пыштыше салтак-влакын ачашт дене вашлийыныт.
* * *
Советский районысо Вечын тӱвыра пӧртыштӧ «Ача-влак чыла кертыт!» спорт пайремым эртареныт. Тушто ача-шамыч икшывышт дене пырля тӱрлӧ таҥасымашыш ушненыт, ӱстембал теннис дене модыныт.
Тыгак «Ачалан открытке» акций лийын. Шке кидышт дене ямдылыме пашаштым йоча-шамыч ачаштлан веле огыл, уремыште эртен кайыше пӧръеҥ-влакланат пӧлекленыт.
Ӧрша тӱвыра пӧртыштӧ ача-влаклан пайремышт лӱмеш видеосаламлымашым ямдыленыт.
Солнечный поселкысо тӱвыра пӧртыштӧ «Мой папа самый умный и спортивный» мурсем-спорт мероприятий лийын. Тушто ача ден икшыве-влак тӱрлӧ модыш дене модыныт, конкурслаште таҥасеныт.
Тиде пайремыште шуко шочшан ача, Солнечный ялшотан илем вуйлатыше Сергей Романов лийын.
* * *
Морко район Шеҥше селасе «Мастаркид» студийын пашаеҥже-влак кыдалаш школышто тунемше-шамыч дене пырля открыткым ыштеныт. А верысе тӱвыра пӧртыштӧ «Ача ден эрге кызытсе тӱняште» йыргешке ӱстелым эртареныт.
Шлань ялысе тӱвыра пӧртыштӧ пайрем вашеш «Батя» фильмым ончыктеныт. Тыгак тушто «Папа – счастье или ответственность» теме дене мутланеныт.
* * *
У Торъял районысо тӱвыра да каныме рӱдерын пашаеҥже-влак специальный военный операцийыште вуйыштым пыштыше-влакын ачашт Валерий Яковлевич Калинин ден Анатолий Александрович Мацкевич деке мӧҥгышкыжӧ миеныт да герой-влакым ончен куштымыштлан тауштеныт. Тиддеч посна СВО-н участникше, шуко шочшан ача Александр Николаевич Кузнецовым пайрем дене саламленыт. Чыла вережат тӱвыра пашаеҥ Елена Желонкина икмыняр мурым пӧлеклен йоҥгалтарен.
Любовь Камалетдинова.