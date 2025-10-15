Ончыкташат уло мом, илаш пурташат уло куш

Шукерте огыл Марий Элыш Москосо федерал туроператор-влак толын коштыныт.
Эн ончычак нунын дене Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев вашлийын. Туроператор-влакын делегацийыштым «Москва олан туризмым вияҥдыме да унам вашлийме проект офисше» АНО-н регион-влак кокласе кылым ыштыме шотышто дирекций вуйлатыше Анна Нефёдова вуйлатен. Юрий Зайцев моско уна-влакын Йошкар-Олаш толмыштлан тауштен. «Мемнан ойыртемалтше тӱвырана дене палыме лияш Россий гыч веле огыл, йотэл гычат толыт. Кажне ийын турист-влакын чотышт кушкеш. Тений пел ийыште гына 600 тӱжем наре еҥ толын каен. Тидлан кӧрак ме унам вашлийме инфраструктурым саемдена, у маршрут-влакым почына да кугурак туропертор-влак дене кылым ышташ тыршена. Уна-шамычлан уло мом темлашна», – каласен Юрий Зайцев.
СберАналитикын данныйже почеш, Марий Элыш эн шукын Москва ден Моско область гыч турист-влак толыт. Эл кӧргыштӧ вияҥдыме туризм Москвалан приоритетный направлений семын улеш. «Марий Эл – моткоч компактный, ласка да ойыртемалтше регион. Тыште мӧҥгышсыла чон кана. Тидак Моско да йотэл гыч турист толкыным вияҥден колташ полшышо негыз семын лийын кертеш», – палемден Анна Нефедова.
Туризм Марий Элыште сайын вияҥеш. Регионыштына 100 наре турагент ден туроператор организаций, турист тӱшка-влакым сийлен кертше 75 кочмывер пашам ыштат. Лу вереже марий калык кочкышым темлат. Уна-шамычым вераҥдаш республикыште 3,3 тӱжем номерым келыштарыме.
Моско ден Моско область гыч Марий Элыш толашат куштылго: кажне кечын поезд, автобус-влак коштыт, Озаҥ ден Чебоксар олаласе аэропорт-влак улыт. Лишыл жапыште шкенан аэропортнат почылтшаш.
Ты вашлиймаштак Моско гыч толшо уна-шамыч ончылно Марий Элын Туризмым вияҥдыме шотышто агентствын, Йошкар-Оласе турист-увер рӱдерын еҥже-влак выступатленыт. Регионысо туроператор-влак Шереметев замок, Чарла Кремль, моло турист объект-влак дене палдареныт. Мутлан, «Сейвори-хаус» агентстве уна-шамычлан «Марий кундемын юмыжо-влак» гастрономий мюзиклым ямдылен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.
Снимкыште: вашлиймаш годым.
