Ончыко ошкылмо тӱҥ негыз
Марий Элыште ыштен лукмо чумыр регионал продукт кодшо ийым иктешлыме почеш 2,3 процентлан ешаралтын.
Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министерстве коллегийын кумдаҥдыме заседанийыштыже ӱмашсе пашам иктешлыме да ончыкылан планым рашемдыме. Тушто Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев лийын. Докладым министр Владимир Халюзин ыштен.
Тудын ойлымыж почеш, тӱҥ капиталыш инвестиций кугыт ӱмаште ончылийысе деч 13 процентлан кушкын да 68,6 миллиард теҥгем эртен. Экономикым ончыко шӱкышӧ вий семын электронный промышленность (16,4 процентлан) да пушеҥгым обрабатыватлымаш (9,7 процентлан) кугеммым ончыкташ лиеш.
Россий президент Владимир Путинын тӱҥалтышыж почеш 2025-2030 ийлаште социальный да экономике могырым вияҥме индивидуальный программым илышыш пуртен толмаш ончыко ошкылмо тӱҥ негызыш савырнен. Программе чыла тӱҥ показатель дене эртарен шукталтын: 297 у паша верым ыштыме, бюджет деч ӧрдыж гыч 3 миллиард утла теҥге инвестицийым ушымо, налогым тӱлымаш 689,7 миллион теҥгелан ешаралтын. Регионыш визит дене толмыж годым РФ экономике вияҥмаш министр Максим Решетников программе кузе шукталтмылан кӱкшӧ акым пуэн. Кызыт республикыште 126 инвестиций проект шукталтеш, тудын чумыр акше 47,5 миллиард теҥгеш шуэш.
Изи бизнес писын вияҥмым палемдыме. Ты сферыште пашам ыштыше 10,7 процентлан ешаралтын да 116,6 тӱжем еҥыш погынен. Кодшо ийысе итог почеш Марий Эл изи да кокла кугытан предпринимательстве субъект кушмо чот дене Юл кундем федерал округышто 1-ше верым налын. Республик правительствын темлымыж почеш 2026 ий гыч бизнес-тӱҥалтышым палемдаш «Марий Эл Республикын сулло предпринимательже» у почётан лӱмым учредитлыме.
Туризм отрасль ӱшанлын кушкеш: 2025 ийыште республикыште 1,3 миллион, але ончылийысе деч 8 процентлан шукырак, турист лийын. Регионышто туризмым вияҥдыме мастер-планым палемдыме, аэропорт комплекс ден причал умбакыже чоҥалтыт.
Газификацийыште кӱкшӧ лектышыш шумо. Марий Эл ешарен газифицироватлыме шотышто Российыште 1-ше верым налын: пӱртӱс газым 2 тӱжем утла суртыш ешарен пуртымо.
Заседанийым иктешлышыла, республик вуйлатыше шумо темпым арален кодаш да регионым вияҥдымым радамлымын ончаш кӱлмым палемден.
«Вияҥмаш раш коеш, но пашам луштарыме ок кӱл. Тидын дене еҥ-влакын илышышт саемме, мер пеҥгыдемме да регион вияҥме кылдалтыныт. Ӱшанем, шындыме задачым шуктымым кӱлын ончымаш, предприятийла да бизнес-сообществе дене пашам пырля ыштымаш министерствын пашаштыже чыла велымат сай лектышыш шуаш полша», – палемден Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.
Тенийлан планыште социальный да экономике могырым вияҥме индивидуальный программым илышыш умбакыже пуртен толаш, промышленный инфраструктур да технопарк дене пашам ышташ, экспорт куатым кушташ, СВО участник-влаклан да нунын ешыштлан предпринимательствым вияҥдыме велым полшаш палемдыме.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш ямдылыме.
Снимкыште: заседаний тӱҥалме деч ончыч изи бизнесын сатуж дене палыме лийме.
Денис Речкинын фотожо.