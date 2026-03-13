Оксам кучылтмымат тергыман

Марий Эл правительстве пӧртыштӧ коррупций ваштареш кучедалме шотышто пашам виктарыме комиссийын заседанийже лийын.
Тудым регион вуйлатыше Юрий Зайцев вӱден.
Совещанийыште республик вуйлатышын администрацийже, силовой ведомствыла, прокуратур гыч пашаеҥ-влак да меръеҥ-шамыч лийыныт.
Республикын прокуроржо Илдус Нафиков ден элгӧргӧ паша министр Андрей Вырвич коррупций палдырныме ваштареш, тудым шижтарыме шотышто мо ышталтме нерген каласкаленыт. Марий Эл вуйлатышын коррупцийым да моло правонарушенийым шижтарыме шотышто управленийжын начальникше Игорь Шабалин регионышто коррупций дене сӱрет могай улмым аклаш кажне ийын эртарыме социологий шымлымашын иктешлымашыж дене палдарен.
Правам аралыше орган-влаклан нацпроект ден кугыжаныш программе-шамычым илышыш пурташ ойыралтше бюджет оксам кучылтмым, тыгак кугыжаныш кучем, кугыжаныш да верысе самоуправлений органласе службын интересышт ваштареш виктаралтше преступлений-влакым документироватлыме шотышто пашам умбакыже шуяш темлыме.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен