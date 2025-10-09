Таза лий, ончыкылык ава!

Йошкар-Оласе Перинатальный рӱдерыште Мӱшкыран-влакын кечыштлан пӧлеклалтше пайрем лийын.
Идалыклан кок гана эртаралтше мероприятий ончыкылык ава-влакым кумылаҥдаш веле огыл, тыгак рӱдерын «Еш» нацпроектыш ушнымыж дене палдараш сай йӧн. Тиде кечылаште тышке ты проект почеш 250 миллион теҥгелан медицине оборудованийым налме – паша мучашлалтеш.
Перинатальный рӱдерын тӱҥ врачше Ирина Виноградова ончыкылык ава-влакым пайрем дене саламлен. Ты кечын нунылан кызытсе жаплан келшыше медицине оборудований-влак дене палдарыме фильмым ончыктеныт, пӧлекым (автолюлькым, йочам пукшаш кӱпчыкым да молым) модылтеныт. Пайремын эн оҥайже, очыни – «Кок шӱм» акций: ончыкылык ава-влаклан куснылшо УЗИ аппарат полшымо дене диагностический огыл шымлымашым эртеныт. Нуно моло дене пырля шӱм йымалнышт иланыше изи айдемын шӱмжын кырымыжым колыштыныт.
Ты кечын погынышо-влаклан акушер-гинеколог, медицине психолог, медшӱжар-шамыч шуко пайдале ой-каҥашым пуэныт, ӱдырамаш-влакын йодышыштлан вашештеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.