МЕДИЦИНЕ УВЕР ЙОГЫН

Таза лий, ончыкылык ава!

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 15 гана онченыт

 

Йошкар-Оласе Перинатальный рӱдерыште Мӱшкыран-влакын кечыштлан пӧлеклалтше пайрем лийын.

Идалыклан кок гана эртаралтше мероприятий  ончыкылык ава-влакым кумылаҥдаш веле огыл, тыгак рӱдерын «Еш» нацпроектыш ушнымыж дене палдараш сай йӧн. Тиде кечылаште тышке ты проект почеш 250 миллион теҥгелан медицине оборудованийым налме –  паша мучашлалтеш.

Перинатальный рӱдерын тӱҥ врачше Ирина Виноградова ончыкылык ава-влакым пайрем дене саламлен. Ты кечын нунылан кызытсе жаплан келшыше медицине оборудований-влак дене палдарыме фильмым ончыктеныт, пӧлекым (автолюлькым, йочам пукшаш кӱпчыкым да молым) модылтеныт. Пайремын эн оҥайже, очыни – «Кок шӱм» акций: ончыкылык ава-влаклан куснылшо УЗИ аппарат полшымо дене диагностический огыл шымлымашым эртеныт. Нуно моло дене пырля шӱм йымалнышт иланыше изи айдемын шӱмжын кырымыжым колыштыныт.

Ты кечын погынышо-влаклан акушер-гинеколог, медицине психолог, медшӱжар-шамыч шуко пайдале ой-каҥашым пуэныт, ӱдырамаш-влакын йодышыштлан вашештеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

